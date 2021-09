'Hacker publiceert gegevens na weigering hogeschool om losgeld te betalen'

Een hacker zou gegevens van honderdduizenden mensen uit de systemen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) hebben gelekt, nadat de hogeschool weigerde een hacker losgeld te betalen. Dat schrijft RTL Nieuws, dat zegt contact te hebben gehad met de hacker.

De HAN laat weten het lekken van de data nog niet te kunnen bevestigen. "Maar het ligt wel in de lijn der verwachting", zegt een woordvoerder van de hogeschool. "Je ziet vaak dat ze dit soort gegevens verkopen of publiceren, dus het is een van de scenario's waar we rekening mee houden."

Experts van de HAN werken samen met een ICT-bedrijf om te achterhalen of de gegevens daadwerkelijk op straat zijn beland.

Informatie uit contactformulieren

Volgens RTL Nieuws gaat het om gegevens van (oud-)studenten, medewerkers en mensen die interesse zouden hebben getoond in de HAN. De meeste informatie is afkomstig uit ingevulde contactformulieren. Volgens RTL liggen er namen, e-mailadressen, geboortedata, adressen en telefoonnummers op straat.

Ook zouden er wachtwoorden zijn gelekt. "Maar voor zover nu bekend gaat het om verouderde wachtwoorden", laat de HAN weten. "Het gaat dus niet om actuele gegevens van het HANaccount." Dat is het account waarmee onder anderen studenten kunnen inloggen op de computersystemen van de HAN.

Vorige week werd bekend dat de HAN werd afgeperst door de hacker, die volgens RTL Nieuws onder de naam 'masterballz' opereerde. "De HAN gaat niet in op deze afperspogingen", liet de hogeschool toen al weten.