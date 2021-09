Oud-VN-topman praat met studenten over klimaatverandering: 'Blijf vechten'

Oud-secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon was vanochtend te gast op de Campus Fryslân in Leeuwarden waar hij met studenten sprak over klimaatverandering.



De diplomaat en politicus had volgens Omrop Fryslân een belangrijke boodschap voor de studenten: blijf vechten. "Daag jullie leiders uit. Het is jullie morele plicht." Ki-moon begrijpt dat jongeren boos zijn op voorgaande generaties. "Jullie zijn gefrustreerd door wat onze en vorige generaties hebben laten verwaarlozen."

De nood is hoog, zei hij. "Onze kansen worden kleiner. We zullen een stijging van anderhalve graad nu moeten accepteren. Maar we kunnen en moeten blijven vechten tegen verdere opwarming."

Met Ban Ki-moon als hoofdgast wil Campus Fryslân, een afdeling van de Rijksuniversiteit Groningen, zich profileren als een instelling die een voortrekkersrol vervult in het debat over klimaatbeleid en duurzame economische ontwikkeling, schrijft de regionale omroep.

Floating Office

Ki-Moon is tegenwoordig voorzitter van het Global Center on Adaptation (GCA), een kenniscentrum dat zich buigt over hoe de wereld zich kan aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. In deze functie was hij maandag in Rotterdam om samen met koning Willem-Alexander het nieuwe hoofdkantoor van GCA te openen: een drijvend kantoorpand in de Rotterdamse Rijnhaven.