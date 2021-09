Europese Commissie eist dwangsom tegen Polen vanwege omstreden tuchtkamer

De Europese Commissie stapt naar het Europese Hof van Justitie om een dwangsom te eisen tegen Polen. Het land heeft volgens de Commissie niet aangetoond een einde te maken aan de omstreden tuchtkamer voor rechters.

Polen en de Commissie zijn al langer in conflict over de onafhankelijkheid van de Poolse rechterlijke macht. Voor de tuchtkamer moeten voornamelijk rechters verschijnen die kritisch zijn geweest over de regering en de hervormingen. Dat is een doorn in het oog van de Europese Commissie die staat voor de onafhankelijkheid van de rechtsspraak. Het Europese Hof van Justitie oordeelde eerder dit jaar al dat de tuchtkamer in strijd is met Europese wet.

Ontmanteld

Vorige maand zei Polen in te binden, de tuchtkamer zou ontmanteld worden. Nu blijkt dat de Commissie hier geen genoegen mee neemt. Polen zou niet goed hebben uitgelegd hoe de tuchtkamer ontmanteld gaat worden.

Daarnaast zou het land nog steeds de Europese regels schenden. Zo is Polen volgens de Commissie onlangs nog een tuchtzaak begonnen tegen een rechter. "Ik heb altijd gezegd dat de Commissie niet zal aarzelen om de nodige maatregelen te treffen om af te dwingen dat de Europese wetten worden nageleefd", zegt Eurocommissaris Didier Reynders.

Het Europese Hof van Justitie zal zich weer over de zaak buigen en kan dan een dwangsom opleggen. Polen krijgt dan een boete die elke dag hoger wordt zolang het zich niet aan de Europese wetgeving houdt.