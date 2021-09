KNVB onverbiddelijk: stadionverbod en boete voor selfie met Depay

De supporters die zaterdagavond tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Montenegro het veld op kwamen, krijgen allemaal een stadionverbod. In totaal renden zeker zestien fans het speelveld op.

Ook de 13-jarige Amin, die in de slotminuten op het veld een selfie met Memphis Depay ging maken, krijgt de straf. Zijn ouders kregen dinsdag in een telefonisch gesprek van de KNVB te horen dat hij, net als de andere veldbetreders, in principe vijf jaar lang niet in een stadion mag komen.

Voor wie het de eerste overtreding betreft, kan het stadionverbod worden verlaagd naar 15 maanden (en 45 maanden voorwaardelijk). Ze moeten dan een alternatieve straf aanvaarden.

Ook boete

De overtreders krijgen ook een boete van 450 euro. Voor Amin heeft de KNVB zijn leeftijd meegewogen: hij krijgt een boete van 100 euro.

"Het veld betreden is tijdens en rondom een wedstrijd voor jong en oud verboden", aldus de KNVB. "Dat is niet voor niets, veldbetreding door fans kan namelijk voor vervelende en onveilige situaties zorgen."