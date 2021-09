Taliban schieten in lucht bij protest van vooral vrouwen in centrum Kabul

In de Afghaanse hoofdstad Kabul hebben Taliban in de lucht geschoten bij een protest in het centrum van de stad. Dat melden ooggetuigen aan persbureaus Reuters en AFP. Er zijn vooralsnog geen berichten over slachtoffers.

Volgens AFP had een groep van zo'n zeventig voornamelijk vrouwen zich verzameld voor de Pakistaanse ambassade. Ze beschuldigden Pakistan, dat traditiegetrouw goede banden onderhoudt met de Taliban, van bemoeienis met hun land. Op foto's zijn borden te zien met daarop de tekst "ISI, stay away", doelend op de Pakistaanse geheime dienst. Afgelopen weekeinde was de baas van die dienst in Kabul, mogelijk voor overleg met de Taliban-top.

Gisteren ging ook al een groep vrouwen de straat op in Kabul. Zij protesteerden voor vrouwenrechten en voor vertegenwoordiging in de nieuwe Taliban-regering die ieder moment aangekondigd kan worden, schrijft de BBC. De Taliban dreven de groep uiteen met traangas en pepperspray. Ook in andere Afghaanse steden demonstreerden vrouwen de afgelopen dagen, zoals in het noordelijke Mazar-i-Sharif en in Herat.

Overleg over vliegveld

Ondertussen is de internationale gemeenschap volop bezig het internationale vliegveld van Kabul te heropenen. Onder meer Turkije, Qatar en de VS zijn daarbij betrokken. De Qatarese minister van Buitenlandse Zaken Thani zei vandaag op een gezamenlijke persconferentie met zijn Amerikaanse ambtgenoot Blinken te hopen dat het vliegveld "in de komende dagen" weer voor burgerluchtvaart kan worden gebruikt.

Hij benadrukte wel bij dat er nog een akkoord met de Taliban gesloten moet worden over hoe het vliegveld beheerd gaat worden. Blinken zei dat de VS in overleg is met de Taliban over chartervluchten die de nog resterende ongeveer honderd Amerikaanse burgers uit Afghanistan komen ophalen. Volgens hem heeft de groepering de garantie herhaald dat mensen "met de juiste documenten" mogen vertrekken.