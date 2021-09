Tolhoek verlaat na vijf jaar Jumbo-Visma en tekent bij Trek

Antwan Tolhoek zet zijn wielerloopbaan voort bij Trek-Segafredo. De 27-jarige Zeeuw vertrekt bij Jumbo-Visma en heeft voor twee jaar getekend bij de Amerikaanse wielerploeg, waar hij onder anderen Bauke Mollema en ploegleider Steven de Jongh tegenkomt.

Tolhoek reed sinds 2017 voor Jumbo-Visma, dat toen nog Lotto-Jumbo heette. Daarvoor kwam hij uit voor Roompot en in 2015 liep hij stage bij Tinkoff. Uit die tijd kent ploegleider De Jongh hem nog.

"We zagen dat hij talent had en gaven hem in augustus 2015 een plaats als stagiair in de ploeg", aldus De Jongh. "Maar hij was nog erg jong en onervaren, dus beval ik hem aan bij Roompot. In zijn eerste jaar als prof won hij het bergklassement in de Ronde van Zwitserland en kreeg hij een contract bij Lotto-Jumbo."

Strijden voor etappezeges

In 2019 schreef Tolhoek ook nog een bergrit in Zwitserland op zijn naam. Hij kijkt nu uit naar een nieuw avontuur bij Trek. "Het was een moeilijk besluit om mijn huidige team te verlaten, omdat ik er sinds het begin van mijn profcarrière rijd. Maar ik kijk ernaar uit om de grote rondes te rijden en de strijden voor etappezeges."

Ploegleider De Jongh ziet potentie in de Nederlandse klimmer, die in mei nog tweede werd in de Ruta del Sol: "Antwan is een superbeleefde jongen, maar heel hongerig in de race. We waren op zoek naar renners die in de ontsnapping kunnen zitten en voor etappezeges kunnen gaan, dus ik denk dat hij wel in ons profiel past."