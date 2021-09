Kabinet: tot nu toe 1673 mensen van Kabul naar Nederland geëvacueerd

Het totaal aantal mensen dat uit de Afghaanse hoofdstad Kabul naar Nederland is geëvacueerd is tot nu toe 1673. Dat staat in het 'feitenrelaas' dat de ministers Kaag en Bijleveld en staatssecretaris Broekers-Knol naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. De Kamer had het demissionaire kabinet gevraagd de gebeurtenissen van de afgelopen periode op een rij te zetten. Kamerleden hebben steeds veel kritiek gehad, met name op het tempo waarin tolken en anderen die voor Nederland hebben gewerkt naar Nederland zijn gebracht..

De bewindslieden benadrukken dat het relaas is gebaseerd op de informatie die tot nu toe beschikbaar is. Ze schrijven dat het kabinet de inspanningen voortzet om nog meer mensen te evacueren. "Ook zal de operatie na afloop onafhankelijk geëvalueerd worden om lering te trekken uit de gebeurtenissen."

Motie-Belhaj

Volgens de ministers en de staatssecretaris bestaat de naar Nederland gebrachte groep uit 708 Nederlanders, 371 tolken en anderen die werkten voor internationale militaire of politiemissies inclusief hun gezinsleden.

Daarnaast zijn 211 plaatselijke ambassademedewerkers, inclusief families, 15 lokale EU-medewerkers, 30 VN-medewerkers, 19 mensen die voor de NAVO werkten en nog 319 die vallen onder de doelgroepen van de motie-Belhaj geëvacueerd.

Met die laatste motie drong de Kamer erop aan niet alleen tolken, maar ook anderen die voor Nederland hebben gewerkt naar Nederland te halen. Het gaat dan bijvoorbeeld ook om journalisten en voorvechters van mensenrechten.