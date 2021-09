Beladen duels voor 'sjeik' Advocaat en Van Marwijk: 'Voetbal leeft hier enorm'

Persconferentie van Dick Advocaat als bondscoach van Irak - EPA

Voor twee voormalige bondscoaches van het Nederlands elftal breekt een spannende tijd aan. De komende maanden proberen Dick Advocaat met Irak en Bert van Marwijk met de Verenigde Arabische Emiraten het WK in Qatar te halen. In poule A begonnen beiden afgelopen donderdag met een 0-0 gelijkspel: Irak in Zuid-Korea, de Verenigde Arabische Emiraten thuis tegen Libanon.

En dinsdag staat voor beide trainers een beladen duel te wachten in de tweede speelronde. Van Marwijk speelt in Libanon tegen Syrië. Advocaat krijgt thuis (in Qatar) bezoek van buurland Iran. Dat is een clash die gerust een burenruzie genoemd kan worden, vertelt Midden-Oosten correspondent Daisy Mohr. ''Irak en Iran hebben een jarenlange geschiedenis van oorlog en rivaliteit'',

In Azië zijn nog twaalf landen in de race voor het WK in Qatar, verdeeld over twee poules. Qatar is als thuisland automatisch gekwalificeerd. In poule A zitten Irak (van Advocaat) en de Verenigde Arabische Emiraten (met Van Marwijk) bij Iran, Libanon, Syrië en Zuid-Korea. In Poule B zitten Australië, Saudi-Arabië, Japan, Oman, China en Vietnam. De nummers 1 en 2 van de poule gaan direct naar het WK, de nummers 3 van beide poules spelen een play-off. De winnaar daarvan speelt weer een play-off tegen een land uit Oceanië, Noord- of Zuid-Amerika.

Mohr woont al jaren in de regio en weet als geen ander hoe erg voetbal daar leeft. "In Irak is voetbal echt een manier om de dagelijkse problemen even te vergeten. Zoals de meeste mensen weten zijn daar nogal wat dingen gebeurd de laatste jaren." "Maar als Irak speelt staan de kranten hier vol en bij een aansprekend resultaat gaat iedereen de straat op, toeterend in hun auto en zwaaiend met vlaggen. Het leeft enorm."

Sjeik Advocaat Er klonken nogal wat verbaasde geluiden toen Advocaat afgelopen zomer bekendmaakte als bondscoach van Irak aan de slag te gaan. Bij zijn afscheid van Feyenoord had hij al voorzichtig aangeven nog met een land naar het WK te willen, maar toen dachten waarschijnlijk maar weinig mensen aan Irak. "Voor ons lijken het misschien geen aansprekende landen met internationale sterren, maar er is echt wel potentie. Alleen de faciliteiten zijn niet geweldig", aldus Mohr.

Advocaat na gelijkspel Irak tegen Zuid-Korea: 'Heel blij met het resultaat' - NOS

Maar met een bekende trainer als Advocaat hoopt Irak op de korte termijn toch succes te halen. "Hij wordt door Irakezen al liefkozend 'sjeik' genoemd." En dat is nogal wat gezien de kritiek die er eerst was op een buitenlandse trainer. Daarbij kan het geld van zijn salaris volgens sommigen beter geïnvesteerd worden in faciliteiten voor bijvoorbeeld de jeugd. Maar de investering in Advocaat wordt juist gezien als een belangrijke stap in de richting van internationaal succes.

Geen thuiswedstrijden voor Irak Wat de missie van Advocaat - voor het eerst sinds 1986 met Irak naar een WK - misschien moeilijker maakt, is dat Irak geen WK-kwalificatiewedstrijden in eigen land mag spelen. "Begin dit jaar speelde Irak nog vriendschappelijk thuis in Basra, een stad in het zuiden. Daar is het relatief veilig voor deze regio, maar daar zijn weer andere problemen. Een drinkwatertekort bijvoorbeeld. Het is dan ook niet gek dat de FIFA alle officiële wedstrijden liever op een stabielere plek wil, helemaal zo'n derby tegen Iran."

En dus is de 'thuiswedstrijd' tegen Iran in Doha, Qatar. Na het goede begin uit bij Zuid-Korea (0-0) kunnen de Leeuwen van Mesopotamië, zoals de bijnaam van het Irakese elftal luidt, een belangrijke slag slaan tegen buurland en aartsvijand Iran. "De landen hebben sinds de Irak-Iranoorlog in de jaren tachtig een ingewikkelde relatie. Iran heeft veel invloeden op bepaalde groeperingen in Irak", zegt Mohr. Een goed resultaat zou Advocaat dus niet alleen een duwtje in de rug richting het WK geven, maar ook een waar volksfeest ontketenen in Bagdad.

Andere problemen voor Van Marwijk Hoe anders is de situatie voor Bert van Marwijk, bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten. Zij spelen wel 'gewoon' thuis, omdat het daar volgens de FIFA wel veilig is.

Bert van Marwijk bij zijn rentree als coach van de Verenigde Arabische Emiraten tegen Libanon - AFP

"Bij de Emiraten kun je zelfs van een tegenovergesteld probleem praten: de potentie is daar ook, alleen hebben veel Emirati's niet de drang om als kind heel fanatiek te gaan voetballen", zegt Mohr. "Helemaal omdat het daar nog warmer is dan in Irak. Daarbij is de economische situatie daar gewoon goed, de noodzaak om een 'rijke' voetballer te worden is daar gewoon minder."

Toch wordt de eigen competitie goed gevolgd, mede door aandacht van zenders Dubai 1, 2 en 3. "Sport is daar eigenlijk gewoon prestige. Zowel de eigen competitie als het nationale elftal is hier populair. Net als bij Advocaat wordt met Van Marwijk echt gehoopt dat ze het WK gaan halen. Het feit dat het WK in de regio is draagt daar ook aan bij. Het voelt als iets waar ze bij moeten zijn."