Kamervoorzitter Bergkamp: nieuw Kamergebouw biedt kansen om te innoveren

Kamervoorzitter Bergkamp heeft de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer officieel geopend. Dat gebeurde in aanwezigheid van onder anderen burgemeester Van Zanen van Den Haag en mensen die zich via sociale media hadden aangemeld.

Bergkamp zei dat het nieuwe gebouw mogelijkheden biedt om de werkwijze te vernieuwen. "Nu we letterlijk afstand nemen van onze vertrouwde omgeving, geeft dat ook de kans om anders te kijken naar ons werk en te innoveren. We kunnen met de verhuizing ook ons voordeel doen en we kunnen ook dingen uitproberen."

Vandaag komt een einde aan het zomerreces en de afgelopen periode is gebruikt om de hele Kamer te verhuizen. Het Binnenhof wordt gerenoveerd. Het nieuwe, tijdelijke, Kamergebouw is gevestigd in 'B67', het vroegere ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, niet ver van het Centraal Station.

Voor het eerst buiten historische omgeving

Bergkamp hoopt dat de renovatie van het Binnenhof niet langer duurt dan is afgesproken: 5,5 jaar. Volgens haar is het hele doel van de operatie om het Binnenhof klaar te maken voor toekomstige generaties.

De Kamervoorzitter sprak van een bijzonder moment, juist vanwege de bijzondere verhalen die verbonden zijn aan het Binnenhof. "De Tweede Kamer treedt voor het eerst in haar leven buiten de historische omgeving waarin ze is gevormd. Waar graven en koningen ons eeuwenlang voorgingen op de sluiproutes van het Binnenhof, zijn wij het die hier in B67 de eerste stappen zetten; dat is best spannend en het is in ieder geval uniek."

Volgens Bergkamp is het gebouw een mix van oud en nieuw. Ze wees erop dat de plenaire zaal nagenoeg hetzelfde is als die op het Binnenhof. "We zijn gehecht aan de debatopstelling." En de eerste lekken zijn alweer gevonden. "Sommige dingen veranderen nooit. Er staan emmertjes", erkende de Kamervoorzitter.