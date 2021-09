Gasly en Tsunoda ook volgend jaar coureur bij AlphaTauri

Formule 1-team AlphaTauri heeft de contracten met coureurs Pierre Gasly en Yuki Tsunoda met een jaar verlengd. De 25-jarige Fransman en de 21-jarige Japanner, die bezig is aan zijn eerste seizoen in de Formule 1, rijden ook volgend jaar voor de Italiaanse renstal die nauw samenwerkt met het Red Bull-team van Max Verstappen.

Gasly eindigde dit jaar in Azerbeidzjan als derde en staat met 66 punten op de achtste plek in het individuele WK-klassement.

De Fransman, die halverwege het seizoen in 2019 ten koste van Alexander Albon zijn plek bij Red Bull naast Verstappen kwijtraakte, is ook de coureur die AlphaTauri vorig jaar op Monza de eerste zege ooit in de Formule 1 bezorgde.

Vooruitgang geboekt

Tsunoda, overgekomen uit de Formule 2, heeft vooralsnog 18 punten bij elkaar gereden. Zijn beste prestatie was de zesde plaats in Hongarije begin augustus.

"Ik ben blij dat ik nog een seizoen bij AlphaTauri mag rijden, zeker gezien de vooruitgang die er is geboekt sinds ik hier in 2017 begon", aldus Gasly.

"Dit jaar is erg succesvol geweest tot nu toe en ik denk echt dat we heel goed kunnen werken om het in 2022 zelfs nog beter te kunnen doen."