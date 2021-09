Nieuwsuur-hoofdredacteur Joost Oranje stopt na 'mooie en zware jaren'

Joost Oranje (58) treedt later dit jaar terug als hoofdredacteur van Nieuwsuur. Na negen jaar hoofdredacteurschap gaat hij zich weer toeleggen op het uitvoerende werk en wordt begin volgend jaar coördinator onderzoeksjournalistiek bij Nieuwsuur en NOS Nieuws.

"Ik heb negen jaar met volle inzet de rubriek geleid en dat was een enorme eer", zegt Oranje. "Nieuwsuur staat als een huis, dankzij een geweldige redactie. Maar routine moet je voor zijn. Ik heb bij Nieuwsuur, en daarvoor in de hoofdredactie van NRC, ruim 12 jaar hoofdredactiewerk mogen doen. Dat waren mooie, maar ook zware jaren. Nu is het tijd om weer dichter bij de journalistieke praktijk te staan. De onderzoeksjournalistiek heeft mijn hart. Dus deze nieuwe functie is mij op het lijf geschreven."

Oranjes nieuwe functie komt voort uit de onlangs afgesloten alliantie tussen de NOS en de NTR. De twee taakomroepen willen de programmatische samenwerking binnen NOS Nieuws en Nieuwsuur intensiveren, waarbij onderzoeksjournalistiek een speerpunt is.

Joost Oranje is sinds 2012 hoofdredacteur van Nieuwsuur. Onder zijn leiding verstevigde het programma zijn positie als dagelijkse actualiteitenrubriek van de NTR/NOS en won het veel journalistieke onderscheidingen, waaronder dit jaar de Zilveren Nipkowschijf, de belangrijkste tv-prijs. De jury omschreef Nieuwsuur als "een onmisbaar baken voor de burger" en roemde de "scherpe vragen bij de actualiteit, onder het tegelijkertijd met kracht voeren van een onderzoeksjournalistieke agenda". Oranje blijft op zijn post totdat er een opvolger is gevonden.