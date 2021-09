Golfsters Europa voor zevende keer de sterkste in Solheim Cup

De Europese golfsters hebben de 17de editie van de Solheim Cup, de vrouwelijke tegenhanger van de Ryder gewonnen. De titelhouders waren in het Amerikaanse Toledo op het tweejaarlijkse toernooi met 15-13 te sterk voor de Verenigde Staten.

De fourball- foursomewedstrijden van de eerste twee dagen leverden Europa een 9-7 voorsprong op, waarna de 12 singles op de derde dag de beslissing moesten brengen.

Nelly Korda, de nummer 1 van de wereld, maakte haar reputatie waar door namens de VS Georgia Hall te verslaan. Op dat moment had Europa echter al drie zeges in de knip.

Matilda Castren haalde het beslissende punt binnen, waardoor Europa zijn zevende titel en de tweede cup op Amerikaanse bodem veroverde.