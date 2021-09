De Comeback King van de US Open voelt zich nog sterk genoeg voor nieuwe stunt

Botic van de Zandschulp - Getty Images

Het is een pareltje van een quizvraag, zeker vanuit Nederlands perspectief gezien. Want wie heeft dit jaar na de ongenaakbare Novak Djokovic de meeste wedstrijden gewonnen op de grandslamtoernooien? Het antwoord: Botic van de Zandschulp uit Veenendaal. Kanttekening is wel dat Van de Zandschulp natuurlijk ook de meeste wedstrijden speelde, doordat hij zich bij alle vier de toernooien door de kwalificaties heen moest worstelen. En de grote vraag is nu natuurlijk of die fysieke belasting hem niet gaat opbreken, dinsdag (18.00 uur) tijdens de kwartfinale tegen Daniil Medvedev. "Ik moet zeggen, ik voel me best oké", zegt Van de Zandschulp, daags voor de partij van zijn leven. Zijn achtste duel al daar, na zeven heroïsche gevechten op het hardcourt in New York. "Ik heb een beetje spierpijn, maar dat heb ik elke keer gehad de dag tussen de wedstrijden in."

Quote Medvedev kan uit het niets gek worden, maar dat heeft hij in dit toernooi nog niet laten zien. Botic van de Zandschulp over zij kansen in de kwartfinale

Mede ingegeven doordat niemand in Amerika zijn naam kan uitspreken, is Van de Zandschulp daar voor het gemak omgedoopt tot de Comeback King van het toernooi. Zes keer kwam Van de Zandschulp terug van een ruime achterstand, in de achtste finale tegen Diego Schwartzman leek hij zich in de vierde set na twee gemiste matchpoints gewonnen te moeten geven. Maar ook toen kwamen er ineens extra krachten los. Van de Zandschulp voelt zich goed in aanloop naar de kwartfinale:

Van de Zandschulp moet wennen aan alle aandacht: 'Na het toernooi ga ik genieten' - NOS

De tegenstanders worden steeds sterker en ook de druk wordt steeds hoger voor Van de Zandschulp. "Dit is best nieuw voor mij, al die aandacht van de pers", ervaart Van de Zandschulp, die een week geleden amper nog herkend werd als hij over het tennispark liep. Ineens weet iedereen hem te vinden. "Je denkt een dag vrij te hebben, maar dan ben je met van alles bezig." En dan moet de focus ook nog op de sterke Rus Daniil Medvedev, die in 2019 de finale en in 2020 de halve finale in New York haalde.

Daniil Medvedev smijt met zijn racket - ANP

De bookmakers geven Van de Zandschulp geen schijn van kans, een zege van de Nederlander levert bijna twintig keer je inzet op bij de internationale wedkantoren. Maar ook in de vorige ronden voelde hij zich prettig in de underdogrol, loerend op de zwaktes van zijn opponent. Die heeft ook een wereldtopper als Medvedev, de mondiale nummer twee. Ook al verloor de Rus nog geen set dit toernooi, het wil weleens gebeuren dat de Rus ineens een racket stukslaat of ruzie met de scheidsrechter maakt. Enorme last van zijn schouders En daar is ook Van de Zandschulp zich van bewust: "Hij kan inderdaad uit het niets gek worden, maar dat heeft hij in dit toernooi nog niet laten zien en weinig weggegeven."

Calling all Dutch speakers... 🇳🇱



On a scale of 1 to 10, what do you make of @DaniilMedwed's pronunciation of Botic van de Zandschulp? 😅#USOpen pic.twitter.com/2HoGTRlFHt — ITF (@ITFTennis) September 6, 2021

Hoewel alle ogen nu ineens op Van de Zandschulp gericht zijn, is er door zijn uitstekende prestaties ook een enorme last van zijn schouders gevallen. Een stevige klassering in de tophonderd, zelfs bij een kansloze nederlaag tegen Medvedev, heeft hij sowieso al afgedwongen. Nu al stijgt hij van 117 naar plek 62. Daarmee is hij voorlopig ook rechtstreeks toegelaten tot de grote toernooien en kan hij structureel met de grote jongens meedoen, om te bewijzen dat hij geen eendagsvlieg is.