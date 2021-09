Sakkari klopt Andreescu midden in de nacht en treft nu Plísková

Maria Sakkari juicht na het bereiken van de kwartfinales - Reuters

Maria Sakkari heeft de kwartfinales van de US Open bereikt. De Griekse nummer 18 van de wereld haalde voor het eerst de laatste acht in New York na een schitterende strijd met Bianca Andreescu, de winnares van 2019: 6-7 (2), 7-6 (6), 6-3. De speelsters sloegen samen meer dan tachtig winners. Andreescu poetste in de tweede tiebreak drie setpoints weg, was op twee punten van de zege, maar kreeg Sakkari niet op de knieën. In de slotfase van het 3,5 uur durende gevecht kreeg Andreescu kramp. De Canadese bleef zich kranig verweren, overleefde drie matchpoints, maar Sakkari liet niet meer los en vloerde haar op het vierde matchpoint. Het was op dat moment al 02.15 uur lokale tijd.

Plísková rekent af met Pavljoetsjenkova Sakkari stuit in de kwartfinales op de als vierde geplaatste Karolína Plísková. De Tsjechische, in 2016 verliezend finaliste, rekende af met Anastasia Pavljoetsjenkova: 7-5, 6-4.

Karolína Plísková in actie in de achtste finales in New York - AFP

Pavljoetsjenkova had de laatste twee duels met de Tsjechische gewonnen, maar maakte ditmaal te veel fouten om haar opnieuw te kloppen. Daarnaast gaf de als veertiende geplaatste Russin niet thuis toen het moest. Zowel in de eerste als in de tweede set leverde Pavljoetsjenkova haar opslag in de laatste game in. De 29-jarige Plisková, die dit toernooi al 58 aces sloeg (veruit het meeste van alle speelsters), schaarde zich voor de vierde keer onder de laatste acht op Flushing Meadows.

Olympisch kampioene treft Britse tiener Belinda Bencic plaatste zich ook voor de laatste acht. De Zwitserse was met 7-6 (12), 6-3 de Poolse Iga Swiatek de baas. De olympisch kampioene en nummer 12 van de wereld verspeelde nauwelijks energie in haar eerste drie partijen en leek ook nu op weg naar een vlotte zege. Met sterk spel liep ze uit naar 5-3, maar op dat moment stokte het even. Bencic leek last te hebben van haar rug en had het geluk dat Swiatek vier setpunten miste. Toen de set na 86 minuten binnen was, ging het snel: in de helft van de tijd won Bencic set twee, waardoor ze voor de derde keer op een grandslamtoernooi de laatste acht haalde.

Emma Raducanu kan nauwelijks geloven dat ze de kwartfinales heeft gehaald - AFP