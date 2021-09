Kaag zet discussie over minderheidskabinet op scherp

Het zomerreces is voorbij en de Tweede Kamer opent het politieke jaar vandaag met een debat over het eindverslag van informateur Hamer.

Zij adviseerde vorige week om te kijken naar een minderheidscoalitie, nu de gesprekken over een meerderheidscoalitie zijn vastgelopen. Maar D66-leider Kaag lijkt zich daar gisteravond met haar HJ Schoo-lezing voor te hebben afgemeld.

Kaag deelde in de lezing, die georganiseerd was door weekblad EW, een harde tik uit aan VVD-leider Rutte. Zij noemde hem niet expliciet, maar zei onder meer dat leiderschap wat haar betreft het tegenovergestelde is van "regelen en ritselen zonder visie". Verder maakte zij duidelijk dat zij nog steeds een voorkeur heeft voor een meerderheidscoalitie met PvdA en GroenLinks.

Deze twee partijen hebben hun krachten ten behoeve van de formatie gebundeld. Vanochtend hebben zij hun eerste gezamenlijke fractievergadering. Maar VVD en CDA blijven erbij dat ze niet willen onderhandelen met twee linkse partijen, ook niet als die samen een blok vormen.

'Moeilijk om aan te horen'

Bij Op1 reageerde ChristenUnie-leider Segers verbaasd op de woorden van Kaag. Hij vond het moeilijk om aan te horen hoe zij "een politieke medestander" op de korrel nam "in een fase dat het zo moeilijk is". Hij wees erop dat Rutte en Kaag samen, als "liberaal motorblok" een document hebben geschreven dat de grondslag moet vormen voor een nieuw kabinet.

Segers behoorde tot voor kort tot de zes partijen die nog over waren in de formatie. "Maar wij zijn weggestuurd door D66. D66 lijkt het CDA weg te sturen en nu krijgt Rutte ook nog een tik", zei hij in het tv-programma. "Tsja, met wie wil je dan nog samenwerken? We hebben de flanken niet meer nodig om het midden kapot te krijgen. Het midden maakt zichzelf kapot."

PVV-leider Wilders constateert dat Kaag en Rutte "de chemie van een mortuarium" hebben. '"Dat gaat niks meer worden. Verkiezingen in aantocht", schrijft hij op Twitter.

Nieuw onderkomen Tweede Kamer

De verkiezingen waren op 17 maart, bijna een half jaar geleden.

Het debat over het eindverslag van de informateur begint vanmiddag om 16.30 uur en is live te volgen bij de NOS. Er wordt een opvolger voor Hamer voorgedragen. Dat is VVD-prominent Johan Remkes. Hij wordt gezien als een van de beste troubleshooters in bestuurlijk en politiek Nederland. Hem wacht de zware klus om alsnog te proberen de formatie vlot te trekken.

De Tweede Kamer vergadert vandaag voor het eest in het nieuwe onderkomen, in het oude ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag. De gebouwen aan het Binnenhof zijn de komende jaren gesloten vanwege een grootschalige renovatie.