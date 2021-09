Waterproblemen Noordoost-Twente houden tot donderdag aan

Noordoost-Twente is nog niet verlost van de E. colibacterie in het drinkwater. Waterbedrijf Vitens heeft het kookadvies van kraanwater verlengd tot donderdag, meldt RTV Oost. De komende dagen heeft het bedrijf nodig voor het uitvoeren van nieuwe testen en de analyse van de monsters.

"Uit de resultaten van onze testen blijkt dat er minder, maar nog steeds een zeer kleine hoeveelheid van de eerder aangetroffen bacteriën (E. coli en enterococcen) in het drinkwater aanwezig is", staat op de site van het drinkwaterbedrijf. Met de testuitslagen van donderdag wordt duidelijk of het water weer veilig is om te drinken.