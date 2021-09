Gemeenteraad Utrecht wil wijzigen slavernij-achternaam makkelijker maken

De gemeenteraad van Utrecht heeft een motie aangenomen om het makkelijker te maken voor Nederlanders om hun achternaam te wijzigen als die een link met het slavernijverleden heeft. Het veranderen van een achternaam brengt hoge kosten en veel papierwerk met zich mee.

Wie nu in Nederland een andere achternaam wil, moet daarvoor een verzoek indienen bij Justis, de screeningsdienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat kost minimaal 835 euro. Dan wordt bepaald in hoeverre diegene last heeft van de achternaam.

Wanneer een verzoek wordt ingediend voor het wijzigen van een achternaam met een oorsprong in het koloniaal verleden wordt een verplicht psychologisch onderzoek ingesteld. Samen met het verzoek bij Justis kan dat tot enkele duizenden euro's oplopen. En als het verzoek wordt afgewezen, krijgen mensen hun geld niet terug.

Onderzoek naar haalbaarheid

In de motie staat ook dat moet worden gekeken om samen met Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en het Rijk dergelijke naamsveranderingen kosteloos te maken. Ook de kosten van het psychologische onderzoek zouden wat betreft de gemeenteraad vergoed moeten worden.

Hoeveel inwoners van Utrecht hun achternaam met een koloniale achtergrond willen wijzigen, is nog niet bekend. De gemeente verwacht dat in december te weten. Ook dan moet duidelijk zijn of het haalbaar is voor de gemeente om de kosten te vergoeden.