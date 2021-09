Gemeente Utrecht wil wijzigen slavernij-achternaam makkelijker maken

Burgemeester Dijksma tijdens de presentatie van het boek Slavernij en de stad Utrecht - ANP

De gemeente Utrecht wil dat het makkelijker wordt voor Nederlanders om hun achternaam te wijzigen als die een link met het slavernijverleden heeft. Het veranderen van een achternaam brengt hoge kosten en veel papierwerk met zich mee. De gemeente zegt tegen Nu.nl die kosten desnoods uit eigen zak te betalen. Wie nu in Nederland een andere achternaam wil, moet daarvoor een verzoek indienen bij Justis, de screeningsdienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat kost minimaal 835 euro. Dan wordt bepaald in hoeverre diegene last heeft van de achternaam. Wanneer een verzoek wordt ingediend voor het wijzigen van een achternaam met een oorsprong in het koloniaal verleden wordt een verplicht psychologisch onderzoek ingesteld. Samen met het verzoek bij Justis kan dat tot enkele duizenden euro's oplopen. En als het verzoek wordt afgewezen, krijgen mensen hun geld niet terug.

Namen met een mogelijk slavernijverleden Toen de slavernij in 1863 werd afgeschaft moesten alle tot slaaf gemaakten in een klap een achternaam krijgen. Vaak bedacht de plantagehouder of de ambtenaar ter plekke een naam. Achternamen waren regelmatig een verbastering van de eigen Europese naam van de slavenhouder, een geografische naam of een fantasiecombinatie van Nederlandse woorden. Zo ontstonden namen als Vriesde (De Vries), Kenswil (omdraaiing van Wilkens), Bloemendaal of Bladheuvel.