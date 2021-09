Tientallen doden en gewonden bij busongeluk Bolivia

De bus was onderweg van Morochata naar Quillacollo, beiden centraal gelegen in het Zuid-Amerikaanse land. Door nog onbekende oorzaak raakte de bus van de weg en viel tientallen meters in een afgrond van het Andesgebergte.

Ernstige busongelukken komen vaker voor op de gevaarlijke wegen in Bolivia. In juli kwamen in het Andesgebergte zeker 34 mensen om toen een bus van de weg raakte en honderd meter naar beneden viel. In maart stierven twintig mensen, toen de bus waarin ze reisden in een afgrond stortte.