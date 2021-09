Amerikaanse publiekslieveling strandt tegen Djokovic, maar krijgt fans op de banken

Waar Nederland tijdens deze US Open in de ban is van Botic van de Zandschulp, leefde het thuispubliek in New York tijdens deze bijzondere editie vooral mee met Jenson Brooksby. Tegen topfavoriet Novak Djokovic steeg het talent, met een wildcard tot dit grandslamtoernooi toegelaten, anderhalve set boven zichzelf uit.

Toch won uiteindelijk Djokovic weer (1-6, 6-3, 6-2, 6-2), waarmee hij nog drie zeges verwijderd is van zijn 21ste grandslamzege. Ongeëvenaard, in de tennishistorie.

"Maar", zei de Servische kwartfinalist, "we gaan in de toekomst ook veel van Brooksby zien. De ingrediënten zijn aanwezig. Nu moeten er natuurlijk nog veel dingen bij elkaar komen. Hij heeft een beetje onorthodox spel. Doet veel op gevoel. Hij is slim en weet hoe hij punten moet winnen."

Game van bijna twintig minuten

Met de 20-jarige Brooksby verdween de laatste Amerikaan uit het enkelspel bij de mannen niet onopgemerkt. Vooral de vijfde game van de tweede set zal door het publiek niet snel worden vergeten. Bijna twintig minuten toptennis, liefst 24 punten, met Brooksby op zijn zesde breakkans uiteindelijk als winnaar.

Nadat Djokovic meteen daarna terug had gebroken en op 4-2 kwam, was het echter gedaan met het sprookje.

"Ik wist dat het belangrijk zou zijn om sterk te beginnen", zei Brooksby, die luid werd bejubeld door de 23.000 aanwezigen. "En ik zag dat het werkte. Ik had echt veel vertrouwen in mezelf dat ik hem kon verslaan. Ik kan iedereen verslaan."