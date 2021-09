Malacia en Bijlow maken Feyenoord trots: 'We horen er weer bij'

"Een trots gevoel", zegt oer-Feyenoorder Ben Wijnstekers. "Twee jonge jongens uit de eigen jeugd nog wel. Het maakt me trots als Feyenoorder en als ex-international. Feyenoord leeft weer. We horen er weer bij."

Daarna bleef de aanwas uit Rotterdam beperkt. Bondscoach Louis van Gaal zocht na zijn aanstelling vers bloed en vond die mede bij Feyenoord. De 23-jarige Bijlow debuteerde tegen Noorwegen (1-1) en de 22-jarige Malacia tegen Montenegro (4-0). Met Guus Til stonden er tegen Montenegro in de tweede helft zelfs drie Feyenoorders in het veld.

Met doelman Justin Bijlow en linksback Tyrell Malacia leverde Feyenoord afgelopen week twee nieuwe internationals af. Dat was even geleden. De laatste debuterende Feyenoorder in Oranje was tot woensdag Rick Karsdorp in 2016.

De wedstrijd is daarnaast te volgen in een liveblog op NOS.nl en de NOS-app en in de uitzending van Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1.

Het WK-kwalificatieduel tussen Nederland en Turkije begint dinsdagavond om 20.45 uur in Amsterdam. De live-uitzending op NPO 3, NOS.nl en in de NOS-app, met daarin een voorbeschouwing onder leiding van presentator Tom Egbers, begint om 20.00 uur.

Regi Blinker maakte in 1993 tegen San Marino als speler van Feyenoord zijn debuut in Oranje. Hij was 23 en het bleef uiteindelijk bij drie interlands voor de linksbuiten. "Het was bijna onwerkelijk om daar te staan tussen Ronald Koeman, Frank Rijkaard en Dennis Bergkamp", zegt Blinker.

Blinker hoopt en verwacht dat Bijlow en Malacia een langere loopbaan in Oranje wacht. "De eerste indruk is belangrijk en die was goed. Vooral Bijlow maakte een goede indruk. Eigenlijk wist iedereen wel dat het een kwestie van tijd was dat hij in Oranje zou staan. Qua leeftijd en ervaring zie ik geen echte concurrenten. Ik denk dat zowel Bijlow als Malacia tot de Oranjekern van de toekomst behoort."

"Malacia moet het met Wijndal gaan uitvechten op linksback", zegt Wijnstekers. "Malacia maakte een goede, enthousiaste indruk, heeft een drang naar voren. Hij maakte een fout maar dat kan gebeuren. Dat gebeurde Matthijs de Ligt ook. Bijlow zat er wel aan te komen en heeft twee goede wedstrijden gespeeld. Hij is de Oranjedoelman voor de toekomst."

Van Gaal heeft oogje op Feyenoorders

Dat Van Gaal deze Feyenoorders liet debuteren, mag ondanks zijn Ajax-stempel gezien eerdere periodes als bondscoach geen verrassing heten. Patrick Paauwe debuteerde in 2000 onder Van Gaal en in zijn tweede periode als bondscoach (2012-2014) maakten zelfs acht Feyenoorders voor het eerst hun opwachting in Oranje. Daarvan vormden Stefan de Vrij en Bruno Martins Indi belangrijke schakels in het succes van Oranje op het WK van 2014.

Blinker rekent erop dat Bijlow, Malacia en Til hun ervaringen ook meenemen naar Rotterdam, zoals hij dat vroeger deed met zijn ervaringen met Koeman, Rijkaard en Bergkamp.