Zaalvoetballers draaien warm: 'Aangetoond dat we met de wereldkampioen meekunnen'

De tijd begint langzaam te dringen voor de Nederlandse zaalvoetballers, een slordige vierenhalve maand voor het EK in eigen land. Maar ondanks de door corona overhoop gegooide voorbereidingscampagne biedt de krachtmeting met wereldkampioen Argentinië hoop.

Er was namelijk nog heel wat te sleutelen aan de ploeg door bondscoach Max Tjaden, nadat twee jaar geleden bekend was geworden dat Nederland het toernooi kreeg toegewezen. Om de strijd aan te kunnen met de gevestigde orde en daarmee het zaalvoetbal in Nederland na een magere periode weer op de kaart te zetten.

"Als ik naar ons spel kijk en we kunnen mee met de wereldkampioen, dan denk ik dat we hebben aangetoond dat we meekunnen", zegt Tjaden zondag na een verloren oefenduel met de Argentijnen (1-3). Dinsdagavond staan de twee landen in Ede nog een keer tegenover elkaar.

Oranje na acht jaar weer op EK

Het EK is van 19 januari tot en met 6 februari in Amsterdam en Groningen. Nederland is er voor het eerst in acht jaar weer bij.

"We willen verder in ons eigen spel ontwikkelen", benoemt Tjaden de doelstelling voor de komende maanden, waarin nog meer oefenduels met sterke landen op de rol staan. "Het helpt als de tegenstander van hoge kwaliteit is en veel tegenstand biedt."

Bekijk hieronder de reacties van bondscoach Max Tjaden en Mohamed Attaibi: