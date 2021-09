Het metroverkeer in de regio Rotterdam is weer opgestart, nadat het netwerk in de vroege dinsdagochtend ruim een uur plat had gelegen door spanningsproblemen. Er reden geen metro's en ook stations wilden niet open. Nu de storing is verholpen, moeten mensen nog wel rekening houden met vertragingen, meldt vervoerder RET.

Op stations is het door de storing druk. Het advies voor reizigers is om de website in de gaten te houden.