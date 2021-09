Syriërs na terugkeer misbruikt, gemarteld en verdwenen, zegt Amnesty

Het is voor Syrische vluchtelingen niet veilig om terug te keren naar hun land. Ze lopen het risico in de gevangenis te belanden, te worden verkracht of gemarteld, of om spoorloos te verdwijnen. Tot die conclusie komt Amnesty International in een rapport met de titel 'You're going to your death' ('Je gaat je dood tegemoet').

De mensenrechtenorganisatie sprak met tientallen Syriërs en documenteerde de verhalen van 66 'terugkeerders' tussen 2017 en 2021. Vijf van hen kwamen om het leven in gevangenschap en van zeventien is het lot onbekend. Ook zijn Syrische vrouwen en kinderen slachtoffer van seksueel misbruik. "Elke regering die claimt dat Syrië nu veilig is, negeert willens en wetens de verschrikkelijke werkelijkheid, en laat vluchtelingen opnieuw vrezen voor hun leven", zegt Marie Forestier van Amnesty.

Het rapport vormt een aanklacht tegen landen die stellen dat sommige delen van Syrië, waar jarenlang een burgeroorlog woedde, veilig zijn. Specifiek worden onder meer Denemarken, Zweden, Libanon en Turkije genoemd, als landen die Syrische vluchtelingen onvoldoende bescherming zouden bieden en druk uitoefenen om terug te keren.

Sinds het begin van de Syrische burgeroorlog in 2011 zijn meer dan twaalf miljoen mensen op de vlucht geslagen, van wie ongeveer de helft naar het buitenland. De meesten van hen verblijven in buurlanden Turkije en Libanon.

Nederland heeft als beleid dat Syriërs voorlopig niet worden teruggestuurd. In een brief aan de Tweede Kamer schreef staatssecretaris Broekers-Knol nog deze week dat de veiligheidssituatie in delen van Syrië weliswaar zijn verbeterd, maar dat er nog altijd op grote schaal "flagrante mensenrechtenschendingen" plaatsvinden door de Syrische regering en andere machthebbers in het land.

"Een groot aantal veiligheidsdiensten in Syrië controleert alle aspecten van het dagelijks leven in zowel het gebied onder controle van de Syrische regering, als de gebieden in het noorden die onder controle van verschillende gewapende oppositiefracties staan", schreef Broekers-Knol. Syriërs hebben te maken met een oneerlijke rechtsgang en lopen het risico op zware foltering en marteling, aldus de staatssecretaris.