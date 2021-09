Voor het eerst in jaren weer meer studenten het huis uit

Voor het eerst in jaren zijn er vorig jaar weer meer studenten van universiteiten op kamers gaan wonen. Er verhuisden bijna 26.000 studenten vanuit het ouderlijk huis naar een universiteitsstad, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de jaren daarvoor was dit aantal rond de 22.000.

De toename wordt maar voor een deel verklaard doordat er meer inschrijvingen waren aan universiteiten; ook relatief was er vorig jaar sprake van een stijging.

Het toegenomen aantal inschrijvingen hangt volgens het CBS samen met het feit dat het slagingspercentage vorig jaar in het voortgezet onderwijs bijna 100 procent was, waardoor er ook meer leerlingen van het vwo kwamen. Vanwege de coronapandemie stelden ook veel aankomende studenten plannen uit om een jaar naar het buitenland te gaan.

Vorig jaar ging 19 procent van de thuiswonende studenten het huis uit. De stijging was vooral te merken in Amsterdam (38 procent) en Utrecht ( 31 procent), maar ook in steden als Leiden, Delft en Rotterdam.