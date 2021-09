Virginia haalt omstreden standbeeld generaal Lee deze week weg

Een omstreden standbeeld van generaal Robert E. Lee in Richmond, in de Amerikaanse staat Virginia, wordt woensdag weggehaald. De gouverneur van de staat, de Democraat Ralph Northam, heeft dat bekendgemaakt.

Het is het grootste Confederatie-standbeeld in de hele staat, neergezet ruim 130 jaar geleden. Het beeld zelf, met Lee zittend op een paard, is al meer dan zes meter. De sokkel waarop het staat, is nog eens bijna twee keer zo hoog. Het monument werd gebouwd als eerbetoon aan Lee, die in de negentiende eeuw vocht voor de zuidelijke staten (de Confederatie), die de slavernij wilden behouden.

Door de Black Lives Matter-beweging laaide ook het verzet tegen Confederatie-standbeelden op, en verschillende werden al weggehaald of neergehaald. Na de dood van de zwarte George Floyd, door politiegeweld, werden er bij het standbeeld van Lee in Richmond grote protesten gehouden.

Rechtszaken tegen verwijdering

Gouverneur Northam ontvouwde ruim een jaar geleden al plannen om het standbeeld weg te halen, maar door verschillende rechtszaken ertegen liep dat vertraging op. Vorige week bepaalde het hooggerechtshof in de staat dat het monument verwijderd kan worden.

"Onze publieke gedenktekens staan symbool voor wie wij zijn en wat wij belangrijk vinden", zei Northam na de uitspraak van het hof. "Als wij leiders eren die vochten voor een systeem dat mensen tot slaaf maakte, eren we een verloren zaak die Virginia al te veel jaren belast."

De burgemeester van Richmond, Levar M. Stoney, vindt het ook tijd dat het standbeeld verdwijnt. "We zijn een diverse, open en verwelkomende stad en onze symbolen moeten die realiteit weerspiegelen." Eerder werden al verschillende andere Confederatie-standbeelden in de stad weggehaald.

Ook binnen de anti-racisme-beweging zijn er overigens tegenstanders van het weghalen van Lee. Zij wijzen erop dat het beeld een symbool is geworden van de protestbeweging die losbarstte na de dood van George Floyd.

Wat er met het standbeeld gaat gebeuren, is nog onduidelijk. De stad gaat daarvoor te rade bij de inwoners.