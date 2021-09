De Duitse minister voor Economische Zaken Peter Altmaier is maandagavond afgevoerd naar een ziekenhuis in Berlijn, nadat hij onwel was geworden tijdens een etentje. Over zijn medische toestand zijn geen details bekendgemaakt.

De 63-jarige CDU-minister geldt als een vertrouweling van bondskanselier Merkel. Altmaier zit sinds 1994 in de Bondsdag en is ook kandidaat voor de komende verkiezingen op 26 september.

Altmaier, die zijn carrière begon als topambtenaar bij de Europese Commissie in Brussel, spreekt naast Frans en Engels ook vloeiend Nederlands. In 2018 Ias hij de HJ Schoo-lezingen van Elsevier Weekblad over Europa als waardengemeenschap.