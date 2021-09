Duitse minister Altmaier uit voorzorg naar ziekenhuis, 'gaat weer heel goed'

De Duitse minister voor Economische Zaken Peter Altmaier is maandagavond uit voorzorg naar een ziekenhuis in Berlijn gebracht, nadat hij onwel was geworden tijdens een etentje.

Via Twitter liet Altmaier vanochtend weten dat het weer "heel goed" met hem ging "na een drukke dag". Altmaier: "De onderzoeken hebben de zorgen van mijn medewerkers niet bevestigd". Hij dankte iedereen voor de vele beterschapswensen.