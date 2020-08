Wit-Russische oppositieleider Tichanovskaja duikt op in Litouwen

De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja is veilig in Litouwen, laat de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken weten op Twitter.

Tichanovskaja was gisteren urenlang onvindbaar nadat ze bij de Wit-Russische kiescommissie bezwaar had aangetekend tegen de verkiezingsuitslag van zondag. Haar team probeerde vergeefs contact met haar te krijgen. Vanochtend bleek dat ze is uitgeweken naar Litouwen. Wat er precies aan vooraf is gegaan, is niet duidelijk.

"Een klacht indienen bij de kiescommissie duurt normaal tien minuten, maar Tichanovskaja bleef drie uur weg. Dat voedde de speculaties dat ze door de KGB of wie dan ook is ondervraagd of onder druk is gezet. Mogelijk is gedreigd met arrestatie, wat met teamgenoten van haar al is gebeurd", zegt correspondent Geert Groot Koerkamp.

Volgens de officiële uitslag heeft president Loekasjenko ruim 80 procent van de stemmen gekregen en Tichanovskaja iets minder dan tien procent. Zij weigert de uitslag te erkennen en is ervan overtuigd dat er grootscheepse fraude is gepleegd. Bij stembureaus waar haar aanhangers de uitslag konden controleren was Tichanovskaja de winnaar en ook volgens een exitpoll heeft zij de meeste stemmen gekregen.

Er waren opnieuw demonstraties tegen de verkiezingsuitslag en president Loekasjenko: