Uniper wil groene waterstoffabriek bouwen in Rotterdamse haven

De waterstoffabriek van Uniper moet naast de huidige kolencentrale van het bedrijf komen staan. Vanaf 2025 zou er geproduceerd moeten worden met een capaciteit van 100 megawatt. Tegen die tijd moet de fabriek ook aangesloten zijn op de waterstofpijpleiding in de haven.

Volgens Uniper is de Maasvlakte een geschikte locatie voor een groene waterstoffabriek vanwege de nabijheid van de Noordzee-windparken. Goede afspraken over de stroomleveringen zijn essentieel voor het project.

Datzelfde geldt ook voor financiële steun van de overheid. "Groene waterstof kan nu nog niet concurreren met grijze", zegt een Uniper-woordvoerder. "Er moeten serieuze bedragen bij vanuit de overheid voor de opstart."

Tot daarover toezeggingen zijn, is het niet zeker of de fabriek er komt. "De intentie, wens en wil is er", zegt de woordvoerder over de fabriek. "Maar alle puzzelstukjes moeten nog wel op zijn plek vallen. Eind volgend jaar moet duidelijk zijn of dat lukt. Dan maken we de beslissing of de investering gaan doen of niet."