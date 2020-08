Airco lokt werknemers in hittegolf naar kantoor, 'thuis word ik levend geroosterd'

Nu de hitte nog een paar dagen aanhoudt, gaan sommige thuiswerkers terug naar kantoor omdat het daar koeler is. Dat zeggen meerdere werkgevers tegen de NOS. Het gaat om kleine aantallen werknemers. Bedrijven en instanties zijn niet verplicht een koele werkplek aan te bieden, zolang de warmte tenminste geen gezondheidsschade oplevert.

Op het hoofdkantoor van ingenieursbureau Arcadis in Amersfoort is het vanwege de hitte significant drukker, zegt een woordvoerder. "Normaal zijn hier sinds corona zo'n 100 mensen, nu zijn dat er 120. Dat maakt het relatief druk, maar we kunnen dat prima aan. De bezettingsgraad is nog altijd maar een kwart."

Bij Rabobank komen enkele tientallen medewerkers naar kantoor vanwege de koelte daar. "Wij hebben al enige tijd een regeling dat mensen naar kantoor kunnen als thuiswerken lastig is", zegt een woordvoerder. "Bijvoorbeeld als je een klein huis hebt, of nu met de warmte."

Levend geroosterd

"Hier thuis in Amsterdam werk ik aan de keukentafel, 's ochtends staat de zon daarop en word je levend geroosterd", zegt Rabobank-trainee Stephan van Kleef. Hij vroeg of hij weer naar kantoor kon; vanaf vandaag werkt hij daarom weer vanuit het hoofdkantoor in Utrecht. "Ik kan de airco in, ik heb er zin in. Ik was er toevallig vorige week al voor een meeting, het scheelt heel erg. Ik ben benieuwd of er meer collega's zullen zijn. Ik weet van een paar dat ze dit ook wilden."

Zorgverzekeraar DSW heeft zo'n 600 werknemers, van wie er nu ongeveer 100 op kantoor werken. "Rond de 10 tot 15 daarvan is hier vanwege de hitte", zegt bestuursvoorzitter Aad de Groot. "Dat is met alle coronavoorschriften prima te organiseren, we hebben genoeg ruimte om mensen die dat willen in een gekoelde omgeving te laten werken."