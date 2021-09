Verzoeningspoging CDA met Omtzigt lijkt kansloos

Omtzigt zou dus echt niet terug willen naar zijn oude partij. Tegelijkertijd heeft hij aangegeven dat het CDA voorlopig in elk geval niet bang hoeft te zijn voor concurrentie. Omtzigt zou nu niet nadenken over een nieuwe partij. Hij wil binnenkort terug de Tweede Kamer in als eenmansfractie en daar zijn controlerende taak uitvoeren.

Zo organiseerde de Stichting Sociale Democratie meerdere politieke cafés in aanloop naar het congres. Bij de bijeenkomst in Doetinchem waren vooral CDA'ers aanwezig die pro-Omtzigt zijn. Zij vinden dat de partij volkser moet worden en een duidelijker profiel moet krijgen.

Henriëtte van Hedel, woordvoerder van de stichting, zegt: "Ik denk dat als we de mensen op straat vragen of het land er anders uitziet doordat het CDA in de regering heeft gezeten, eigenlijk niemand antwoord kan geven."

Van Hedel heeft ook kritiek op de partijtop. Zo zei minister Bijleveld deze zomer nog dat er dingen voorkomen hadden kunnen worden als Omtzigt na drie termijnen niet meer terug was gekomen op de CDA-lijst. Volgens Van Hedel laat deze houding van de minister zien dat het in de partijtop nog ontbreekt aan zelfreflectie. Andere aanwezigen op de bijeenkomst zeggen ronduit dat de partij er 'belabberd' voorstaat, dat Hoekstra 'een Minerva-mannetje' is die niet verbindt en dat er 'dom' is omgesprongen met de boerenachterban.

'Geen rechtse koers'

Het CDA-bestuur wil zelf ook een duidelijkere koers gaan varen met de partij. Oud-Kamerlid Chris van Dam adviseert om geen rechtse koers in te zetten. Hij zegt, in aanloop naar het congres, dat het hem verbaast dat de partij zich wel zo profileert. "Ik vind het heel jammer dat als er tegenwoordig gesproken wordt over de rechtse partijen, dat zonder ademhalen het CDA daar ook bij genoemd wordt. Wij zijn een middenpartij."

Dat zijn partij bij de formatie het linkse blok van PvdA en GroenLinks uitsluit, zint hem dan ook niet. Hij zegt dat "vrij ingewikkeld" te vinden en zegt met verbazing kennis te hebben genomen van de blokkade van Hoekstra.

'Hoekstra moet "vlammen"'

In het CDA zeggen meerdere mensen hardop dat Hoekstra 'de speech van zijn leven' moet geven om de partij te verenigen. Er staat dus druk op het congres. Ook CDJA-voorzitter Tom Scheepstra denkt dat Hoekstra moet 'vlammen'. Hij heeft er vertrouwen in dat het kan lukken om de verschillende flanken in de partij bij elkaar te brengen.

Bij de CDA-partijtop klinkt de hoop dat het opnieuw uitzetten van de CDA-koers wel eens verbindend zou kunnen werken. Het bestuur wil duidelijker maken dat de partij 'niet VVD-light' is en niet liberaal. Wopke Hoekstra gaat dat ook voorafgaand aan het congres benadrukken, zo klinkt het.

In de Kamer blijven

Maandagavond werd de nieuwe koers gepresenteerd zoals Richard van Zwol die voor zich ziet. Hij keek daar in opdracht van de partij naar. De drie kernpunten moeten volgens hem worden: 'recht doen', 'gezond leven' en 'verschil verbinden'.

Om het CDA-geluid weer herkenbaar te krijgen, klinkt bij mensen in de partijtop de hoop dat Wopke Hoekstra in de Tweede Kamer blijft zitten. Daar zou hij zich beter kunnen profileren dan als derde vicepremier. Wel zou de partij moeten gaan regeren, zegt men daar. De angst is dat met zoveel partijen in de Tweede Kamer, het geluid van het CDA ondersneeuwt in de oppositie.]

