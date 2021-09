Imponerende Zverev is kwartfinalist in New York, Sinner laat kansen onbenut

Alexander Zverev heeft zijn goede niveau van deze zomer doorgetrokken naar de US Open. De olympisch kampioen uit Duitsland bereikte na een sterke partij tegen Jannik Sinner de kwartfinales: 6-4, 6-4, 7-6 (7).

De 20-jarige Sinner kon goed meekomen met zijn vier jaar oudere tegenstander, maar liet het simpelweg op de belangrijke punten liggen. Het Italiaanse talent verspeelde in de derde set liefst vijf setpunten.

Sinner zal met name van zijn setpunt op 6-5 in de tiebreak nog even wakker liggen. Hij had bij het net de hoek voor het uitkiezen, maar jaagde de bal met een wild geslagen forehand buiten de lijnen.