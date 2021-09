Coronaclash Zuid-Amerikaanse voetbalwedstrijd: 'Geen Argentijntje pesten'

Emiliano Buendia, Emiliano Martinez (beiden Aston Villa), Giovani Lo Celso en Cristian Romero (beiden Tottenham Hotspur) spelen in Engeland en moesten bij aankomst in Brazilië veertien dagen in quarantaine. In hun reisdocumenten zouden ze hebben aangegeven dat ze in de twee weken voor aankomst in Brazilië niet in Engeland waren geweest, maar dit bleek wel het geval te zijn.

Bessems zegt dat de actie van de Braziliaanse ambtenaren voorpaginanieuws is in het land. Niet alleen vanwege de gebeurtenis zelf, maar ook vanwege de Argentijnse spelers die de coronaregels aan de laars lappen.

Het was een uiterst opmerkelijk tafereel gisteren in Sao Paolo, vier Argentijnse spelers werden tijdens het WK-kwalificatieduel met Brazilië van het veld gehaald door officials van het Braziliaanse RIVM. Het zou een Braziliaanse truc kunnen zijn om eeuwige rivaal Argentinië een loer te draaien, maar dat was volgens NOS-correspondent Marc Bessems niet het geval. "Het was geen Argentijntje pesten."

😲 Surreal scenes in the Brazil vs Argentina match... 🎙️ Our reporter @patilopesx provides an update. #WCQ #BRAARG 🇧🇷🇦🇷 pic.twitter.com/q4QakCRotw

Bessems zegt dat corona flink heeft huisgehouden in Brazilië en dat het daarom niet zo gek is dat Brazilianen verbolgen zijn over voetballers die denken de regels zomaar te kunnen omzeilen.

Daarnaast waren de vier Argentijnse spelers al voor de wedstrijd gesommeerd in isolatie te gaan en het land zo snel mogelijk te verlaten. "Medewerkers van het Braziliaanse RIVM en de politie waren al in het hotel en de kleedkamer geweest. Er werd dus meerdere keren geen gehoor gegeven aan hun verzoek. Dat maakt het betreden van het veld door de officials misschien wat minder opvallend."

Opvallend is het misschien wel dat de coronaregels zo streng worden nageleefd in een land waar Jaïr Bolsonaro aan de macht is. De president van Brazilië bagatelliseerde de gevolgen van het virus meerdere keren. Bessems: "Regels in Brazilië zijn flexibel, maar het Braziliaanse RIVM is een van de weinige instanties in het land die tot zulke acties in staat is. Net zoals de belastingdienst."

Koude voetbaloorlog

Volgens Bessems dus geen Braziliaans wapenfeit in de "koude voetbaloorlog" die het land voert met (sport)rivaal Argentinië. Remi Lehmann, kenner van het Argentijnse voetbal, zegt in het Radio 1-programma Nieuws & Co dat de Argentijnen er wel zo over denken. "Er zijn allerlei complottheorieën in het land waarbij wordt gedacht dat dit de Braziliaanse revanche is voor de Copa América-winst van Argentinië van twee maanden geleden in Brazilië."

Ook in Argentinië, waar de coronaregels veel strenger zijn dan in Brazilië, zijn de gebeurtenissen voorpaginanieuws. De toonaangevende Argentijnse sportkrant Olé kopt dat Brazilië wereldkampioen gezichtsverlies is. Het Argentijnse kamp beweert dat de papieren wel goed zijn ingevuld en beroept zich volgens Lehmann op de speciale regels die internationaal voetbal in een pandemie mogelijk maken.