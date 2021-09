Onderweg naar Middelburg? Kijk dan niet op de nieuwe NS-advertentie

De kaart hangt op de stations ter promotie van het 'Stationsommetje', wandelingen rond stations. De posters worden ondanks de fout niet weggehaald of aangepast. "Het wordt helaas een te grote operatie om in heel Nederland de poster te vervangen", zegt een NS-woordvoerder tegen Omroep Zeeland .

Middelburg ligt opeens aan de kust en Vlissingen ligt over de grens in België. Tenminste, op een kaart in een nieuwe advertentie van de Nederlandse Spoorwegen. Het vervoersbedrijf heeft op 150 stations door heel Nederland een poster opgehangen waarop de Zeeuwse plaatsen op de verkeerde plek staan.

Waarschuwing: als je een #stationsommetje maakt in Middelburg of Vlissingen kan het zijn dat je niet meer thuis komt @NS_online pic.twitter.com/WKKmyAnge0

Volgens de woordvoerder is het "lullig" dat de fout op de kaart is verschenen en had dit niet moeten gebeuren. Tegen de NOS spreekt het bedrijf de hoop uit dat de kaart hoe dan ook meer reizigers richting Zeeland trekt. "We hebben veel focus op Zeeland. Er gaan meer treinen rijden en veel stations zijn of worden daar aangepakt."