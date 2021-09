Kabinetsplannen onteigening bevatten grote verschillen, materiaal voor formatie

Dronefoto van boerderij met koeien in Brabant - ANP

Het volgende kabinet staat voor een grote opgave: het stikstofprobleem oplossen. Daarbij zijn flinke ingrepen nodig. Vanochtend bleek dat twee scenario's worden bekeken waarin sprake is van gedwongen onteigening van boerengrond. Maar niet allebei zijn even haalbaar, zeggen deskundigen. De totale kosten kunnen de komende jaren oplopen tot tientallen miljarden euro's, blijkt uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), waarin plannen van de ministeries van Financiën en Landbouw zijn geanalyseerd. De scenario's werden gelekt aan NRC; nog onduidelijk is wat ermee gaat gebeuren. De plannen De ideeën zijn omvangrijk. Variant A kost in totaal 30 miljard euro en is gericht op stikstofreductie via opkoopregelingen en technische maatregelen. Waar nodig wordt landbouw geëxtensiveerd; dat betekent meer grond voor minder vee. Variant B is met in totaal 14 miljard euro een stuk goedkoper. Die is met name gericht op het verminderen van de uitstoot door veestapels op te kopen. Beide plannen gelden voor de periode 2022-2030. Onteigening geldt alleen voor boerenbedrijven die zorgen voor piekbelasting bij Natura 2000-gebieden. Wel zijn de scenario's door onzekerheid omgeven, onder meer door wat er gebeurt met de stikstofuitstoot in het buitenland.

'Geen landjepik' Boerenorganisaties reageerden vandaag zeer kritisch op de plannen. "Wij zien er niks in, we hebben zelf plannen ingediend", zei voorzitter Sjaak van der Tak van Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) vanochtend. "We willen geen landjepik. We zijn tegen dwang en we zijn uiteraard voor een vrijwillige lijn." Agractie noemt gedwongen verkoop "onacceptabel" en spreekt van proefballonnetjes. Experts: duurdere scenario haalbaarder Deskundigen aan wie de NOS het PBL-rapport vandaag voorlegde, noemen het duurdere scenario haalbaarder dan het goedkopere. "Het grote verschil tussen de plannen is dat bij de duurdere variant alle grond wordt opgekocht, bij de andere niet", zegt advocaat Joske Hagelaars, die bij advocatenkantoor Dirkzwager is gespecialiseerd in onteigeningsrecht. "Dan verdwijnen alleen de stallen en productierechten. De kans bestaat dat als je voor B kiest, de rechter - die oordeelt over de onteigening - zal constateren dat de grond minder waard wordt en dat je dan dus toch veel meer vergoedingen moet betalen dan is begroot." Ook is er een verschil in wie wordt geraakt, zegt hij. "In de eerste optie zijn vooral melkveehouders de klos, dat zijn de boeren met de meeste grond. Bij variant B raakt het eigenlijk álle boeren." Volgens hem zal die laatste variant "desastreus" zijn voor agrariërs. "In feite zeg je daarmee: los het zelf maar op."

Politiek verslaggever Xander van der Wulp over de politieke worsteling met de stikstofproblematiek: "D66 zit er wat harder in op dit thema dan VVD en CDA; die partij wil veel verder gaan om de veestapel terug te dringen. VVD en CDA hebben boeren juist beloofd dat er tijdens deze regeerperiode geen verplichte uitkoop zou komen. Maar er komt nu een nieuw kabinet. De commissie-Remkes heeft vorig jaar al in kaart gebracht dat er echt iets moet gebeuren, wil Nederland aan Europese natuurnomen blijven voldoen. Alle partijen zijn er uiteindelijk ook wel van doordrongen dat ingrijpende maatregelen nodig zijn. Anders gaat de vergunningverlening voor woningen en andere projecten zorgelijke vertraging oplopen. Dus liet het demissionaire kabinet verschillende scenario's doorrekenen: welke plannen leveren tegen welke kosten welke reductie op? Er was ergens nog de hoop om daar voor Prinsjesdag uit te komen, maar Haagse bronnen benadrukken vandaag dat er nog niets besloten is. Op Prinsjesdag zullen dus waarschijnlijk ook geen grote plannen naar buiten komen, en daarmee liggen stikstof en de aanpak van het woningtekort vooral in de formatie bovenop de stapel van ingewikkelde kwesties".

Hagelaar is daarnaast kritisch op de planning. "Dit moet binnen kort tijdsbestek geboren. Ze willen 300.000 hectare grond onteigenen, dat is twee keer de provincie Utrecht. Wie gaat dat allemaal organiseren, welke ambtenaren?" Juridisch kan het volgens hem weliswaar, maar hij plaats vraagtekens bij de uitvoering. Alles begint met ander bestemmingsplan Hoogleraar onteigening Jacques Sluysmans (Radboud Universiteit Nijmegen), die tevens als advocaat grondeigenaren bijstaat, zegt ook dat de duurste optie van volledige onteigening het makkelijkst uitvoerbaar is. "Bij de andere variant wordt uitgegaan van een onteigeningsmogelijkheid waarbij de grond bij de eigenaar blijft, maar de opstallen en productierechten niet. Daarvoor zal de wet moeten worden gewijzigd, dit kan niet in het huidige systeem." Een procedure waarbij onteigening de uitkomst is, begint met een bestemmingsplan dat wordt gewijzigd, zegt Sluysmans. Grond waar bijvoorbeeld nu koeien op grazen, is dan ergens anders voor nodig.

Quote Die onteigening is dus niet vrijwillig, maar juist bedoeld als vrijwillige verkoop niet lukt. Hoogleraar onteigening Jacques Sluysmans