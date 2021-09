Salvadoranen kunnen betalen met bitcoin, 'we stappen in een achtbaan'

Nog even en er is een land waar je overal in de winkel en zelfs je belasting met bitcoin kan betalen. Morgen heeft het Midden-Amerikaanse El Salvador de primeur. Het is een initiatief van de populistische en online zeer actieve president Nayib Bukele Ortez. Het plan draagt aanzienlijke risico's in zich en kan de al haperende economie verder in de problemen brengen. Tegelijkertijd zijn er praktische voordelen te bedenken als het goed uitpakt.

Het Internationaal Monetair Fonds, waar El Salvador van afhankelijk is, waarschuwde recent voor het gebruik van cryptovaluta als wettelijk betaalmiddel. Hoe meer bitcoin gebruikt wordt, hoe groter de economische en financiële risico's als de koers onderuit gaat. Het is zeer de vraag of El Salvador genoeg reserves heeft om zo'n scenario goed door te komen.

El Salvador is een van de armste landen van Latijns-Amerika. De eigen munt raakte door hoge inflatie in onbruik en is na 2001 volledig vervangen door de dollar als wettig betaalmiddel. Daar komt de bitcoin nu naast.