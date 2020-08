Wekdienst 11/8: RIVM-briefing Tweede Kamer • Weer zitting in zaak-Taghi

Goedemorgen! Het RIVM houdt in de Tweede Kamer een technische briefing over corona en er is voor het eerst sinds afgelopen mei weer een zitting in de zaak tegen de criminele organisatie rond Ridouan Taghi.

Wat heb je gemist?

In Wit-Rusland zijn opnieuw veel mensen de straat op gegaan om het vertrek te eisen van president Loekasjenko. Bij die protesten is een dode gevallen. Volgens de politie stierf de man toen een explosief dat hij naar de politie wilde gooien afging in zijn hand. Journalisten ter plaatse en oppositieleden zeggen dat de politie op betogers heeft geschoten. Er zijn demonstranten aangehouden, maar hoeveel is onduidelijk.

Op beelden op sociale media is te zien dat betogers onder meer met auto's demonstreren. Ze toeteren en hebben hun auto langs de kant van de weg gezet, waarmee ze de weg blokkeren.

Ander nieuws uit de nacht:

Nierpatiënten zijn extra vatbaar voor ernstige complicaties als ze zijn besmet met het coronavirus: ook is de de sterfte onder deze groep hoger dan voor andere patiënten met een hoog risico, zoals mensen met hartfalen of longziekten. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek dat gedeeltelijk door de Nierstichting wordt gefinancierd. Daarbij is naar heel Europa gekeken. Doel van het onderzoek is om meer te weten over de kansen en risico's voor nierpatiënten die positief testen op het coronavirus.

De Stichting Japanse Ereschulden begint een procedure tegen de Nederlandse staat: vanwege de oorlogsschade die Nederlanders hebben opgelopen tijdens de Japanse bezetting in voormalig Nederlands-Indië. De stichting wil een compensatieregeling, omdat veel slachtoffers van de Japanse bezetting fysieke en geestelijke schade hebben opgelopen. Ook zijn huizen en andere bezittingen van slachtoffers vernietigd. Op eerdere verzoeken voor compensatie is geen reactie gekomen, daarom stapt de stichting naar de rechter.

Bij een steekpartij in Scheveningen is een 19-jarige man uit Rotterdam om het leven gekomen: de politie heeft twee verdachten aangehouden. De man werd rond 18.30 uur bij de opgang van De Pier neergestoken. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek aan zijn verwondingen. Kort na de steekpartij hebben agenten de twee verdachten aangehouden. Zij zitten nog vast en worden verhoord, meldt Omroep West.

En dan nog even dit:

De Amerikaanse president Trump is tijdens een persconferentie in het Witte Huis weggehaald door beveiligers. Na een paar minuten kwam hij terug. Hij sprak over de coronacrisis toen hij abrupt de persruimte verliet.

Trump vertelde dat er in de buurt van het Witte Huis is geschoten en dat iemand naar het ziekenhuis is gebracht. De situatie was snel onder controle, liet hij weten. De president wist niets over zijn of haar toestand "Het lijkt erop dat de persoon werd neergeschoten door de geheime dienst, dus we zullen zien wat er gebeurt", zei Trump.