Memphis is 'als speler en mens gegroeid' en voelt zich nu comfortabel met Van Gaal

Memphis: 'Ik ben als speler en mens gegroeid, ik denk dat de trainer dat merkt' - NOS

Louis van Gaal gunde hem zijn debuut in Oranje, nam hem mee naar het WK van 2014 én haalde hem naar Manchester United. Maar in Engeland bekoelde hun relatie ook, gebeurden er niet nader gespecificeerde "dingen" waarmee Memphis Depay het niet eens was. Dus was Memphis nieuwsgierig welke Van Gaal hij bij Oranje zou aantreffen, zes jaar nadat hun wegen gescheiden werden door het ontslag van de huidige bondscoach in Manchester? "Nee, ik heb het op me af laten komen." "Ik denk dat ik genoeg mensenkennis heb, dat ik weet dat hij niet zo snel zou veranderen. Hij houdt zich aan bepaalde dingen", vervolgt de dragende kracht van Oranje. Gegroeid als mens Maar als Van Gaal niet is veranderd, moeten we dan vrezen voor een nieuw conflict tussen beiden? Zeker niet, maakt Memphis duidelijk. "We hebben gewoon goed gesproken. Ik ben als speler en mens gegroeid, ik denk ook dat de trainer dat merkt. Dan verandert er ook veel."

Memphis: 'Ik voel me comfortabel met de trainer en ik denk andersom ook' - ANP

"Er zijn inderdaad veel dingen die niet iedereen weet", zegt de huidige ster van Barcelona over het seizoen dat hij met Van Gaal samenwerkte in Engeland. Een seizoen dat hij als basisspeler begon, maar als bankzitter eindigde. "Maar je moet het ook niet groter maken dan het is. Het was geen succesvol jaar en zo hebben we dat afgesloten." "Ik voel me comfortabel met de trainer en ik denk andersom ook", voegt Memphis daar even later op de persconferentie aan toe. Om zijn aanname direct bevestigd te horen worden. "Eigenlijk kan ik het niet beter verwoorden dan hij doet", aldus Van Gaal. "Ik nam hem mee naar het WK op zijn twintigste. Hoe oud is Cody Gakpo nu? 22. Dat zijn jonge spelers, in ontwikkeling", vervolgt de bondscoach.

Nederland-Turkije bij de NOS Het WK-kwalificatieduel tussen Nederland en Turkije begint dinsdagavond om 20.45 uur in Amsterdam. De live-uitzending op NPO 3, NOS.nl en in de NOS-app, met daarin een voorbeschouwing onder leiding van presentator Tom Egbers, begint om 20.00 uur. De wedstrijd is daarnaast te volgen in een liveblog op NOS.nl en de NOS-app en in de uitzending van Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1.

"Op het WK speelde Memphis in het tweespitsensysteem. Daarna haalde ik hem naar Manchester United, daar heb ik hem toen achter de spits gezet. Hij is een intuïtieve speler, maar ik vond dat zijn oriëntatievermogen nog niet zo geweldig was."

Memphis Depay scoorde twee keer in twee interlands onder Louis van Gaal - ANP

"Dat klopt, ik ben gegroeid. Ik denk dat de positie achter de spitsen me ook goed ligt. Dat heb ik wel geleerd, ook in Frankrijk bij Olympique Lyon", vult de inmiddels 27-jarige Memphis aan. De cijfers van aanvaller onder Van Gaal onderschrijven de positieve woorden van beiden. Memphis kwam niet helemaal uit de verf tegen Noorwegen - niet zijn schuld, benadrukte Van Gaal vrijdag - maar maakte tegen Montenegro twee belangrijke goals. Spits in 4-3-3 Hij is ook blij dat het Nederlands elftal weer 'gewoon' met drie spitsen speelt. "Ik heb altijd gezegd dat ik voorstander ben van 4-3-3. Dat is voor mij in de spits anders dan in een tweespitsensysteem. Daar voel ik me wel goed bij." Memphis over zijn goede cijfers in Oranje en droom om topscorer aller tijden te worden:

Natuurlijk wil Memphis topscorer van Oranje worden: 'Moet ambitieus zijn' - NOS