Schaapsherder ontdekt bom uit Tweede Wereldoorlog in Drenthe

Een schaapsherder heeft vanmorgen een Britse bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden bij de hoofdingang van de Johannes Postkazerne in Havelte in de provincie Drenthe.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft in een straal van honderd meter de omgeving afgezet. Mogelijk wordt de bom vanavond nog tot ontploffing gebracht, maar dat kan ook later deze week worden, meldt RTV Drenthe.

De situatie is stabiel en er is geen gevaar voor de omgeving. De bom is afgedekt met zand en er is een container over de bom gelegd.

Schaapherder

De bom werd gevonden door Jelle Kootstra, schaapsherder op het Holtingerveld bij Havelte. Hij is geïnteresseerd in de geschiedenis van het vliegveld. Ook in 2017 vond hij een vliegtuigbom. "Het blijft toch een beetje schrikken", zegt hij tegen de regionale omroep. "Ik was vanmorgen vrij en dan ga ik lekker snuffelen in de bossen met mijn metaaldetector."

Toen zijn detector afging, ging hij graven. "Op 60 centimeter kwam ik metaal tegen. Enkele minuten later zag ik het wel: een dikke zware bom. Een Engelse 500-ponder. Die zijn hier veel gevallen gedurende de Tweede Wereldoorlog, en niet allemaal ontploft."

De bossen bij Havelte zijn in de Tweede Wereldoorlog vaak gebombardeerd door Engelse bommenwerpers, omdat de Duitse bezetter daar een vliegveld had aangelegd. Duitse nachtjagers waren er gestationeerd om geallieerde bommenwerpers die op weg waren naar Duitsland te onderscheppen.