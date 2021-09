Dubbelslag Carpenter in Ronde van Groot-Brittannië, etappewinst en leiderstrui

Robin Carpenter heeft op indrukwekkende wijze de tweede etappe van de Ronde van Groot-Brittannië op zijn naam geschreven. De 29-jarige Amerikaan kwam in de rit van Sherford naar Exeter over 184 kilometer solo aan en nam de leiderstrui over van Wout van Aert, die gisteren de openingsrit won.

Carpenter, renner van Rally Cycling, maakte deel uit van een vluchtgroep van vijf renners die het zeer heuvelachtige parcours goed verstouwden. Het peloton had de vluchters op een geven moment op een halve minuut, maar liet het gat oplopen tot bijna zeven minuten. Dat bleek een inschattingsfout. Carpenter loste z'n medevluchters, reed 30 kilometer lang alleen naar de finish en hield aldaar nog 32 seconden over van zijn voorsprong.

De Ronde van Groot-Brittannië is gisteren begonnen en duurt tot en met zondag. De achtste en laatste etappe eindigt in het Schotse Aberdeen. Morgen staat er een ploegentijdrit over 18 kilometer op het programma.