Formule 1-podcast #14: 'Zandvoort voor Verstappen 'gewoon' 17de GP-overwinning'

Natuurlijk wordt die prestatie van Verstappen ook uitgebreid besproken in de NOS Formule 1-podcast. Presentator Amber Brantsen blikt met verslaggever Louis Dekker en autocoureur Jan Lammers terug op het spektakel in de Zandvoortse duinen, waar voor het eerst sinds 1985 weer een Formule 1-race werd gereden.

Lammers, sportief directeur van de Nederlandse Grand Prix, heeft genoten van Verstappen en de oranjezee aan supporters, maar plaatst de thuisoverwinning direct in perspectief. "Voor Verstappen is het gewoon een race waar hij 25 of 26 punten kan halen. Zo'n wereldkampioenschap komt niet zomaar op je afwaaien en dat vereist heel veel mentale en fysieke voorbereiding."

Dekker sluit zich daarbij aan. "Je hoort heel erg dat dit gewoon zijn zeventiende Grand Prix-overwinning is."

Verstappen was na afloop natuurlijk blij met zijn overwinning en bedankte de vele fans die voor hem naar Zandvoort waren gekomen, maar bleef zoals wel vaker vrij nuchter. "Je hoort het in de manier waarop hij praat. Je hoort heel erg dat dit gewoon zijn zeventiende grand prix-overwinning is. Ik denk dat het nog heel lang gaat duren voordat hij beseft hoe bijzonder dit was", zegt Dekker.

Hij vervolgt: "Het lijkt alsof hij op het moment suprême niet beseft wat hij aanricht in het land."