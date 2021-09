Van Gaal looft 'groot talent' Gakpo, maar blessure was te voorkomen geweest

Van Gaal lovend én kritisch over Gakpo: 'Een groot talent, hij scoort makkelijk' - NOS

Twee dagen nadat Louis van Gaal zichtbaar had genoten van Cody Gakpo's eerste interlandgoal, kwam het nieuws naar buiten dat de talentvolle aanvaller ontbreekt tegen Turkije. "Dat is wel een streep door de rekening", bevestigt de bondscoach. Gakpo liep in de met 4-0 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro een blessure op. Tot teleurstelling van Van Gaal, die de 22-jarige PSV'er zowel tegen Noorwegen als tegen de Montenegrijnen een basisplaats had toebedeeld. Talentvol maar onbezonnen "Ik vind Gakpo een groot talent. Hij scoort makkelijk. Dat heeft hij nu ook in het Nederlands elftal laten zien", vindt de bondscoach.

Louis van Gaal - ANP

Maar hoe lovend Van Gaal ook is over Gakpo's kwaliteiten, de liefde maakt hem niet blind. Jeugdige onbezonnenheid stond volgens hem aan de basis van het afhaken van de linksbuiten. "Het is ook een jonge speler, dus hij moet nog heel veel ervaring opdoen. Bijvoorbeeld bij deze blessure: als hij wat voelt, moet hij dat meteen zeggen. Ik wilde hem een kwartier voor tijd wisselen, hem beschermen omdat ik weet dat we drie wedstrijden spelen en hij een explosieve speler is. Maar dat was vijf minuten te laat." In die vijf minuten liep Gakpo zijn kwetsuur op. Die volgens Van Gaal dus te voorkomen was geweest. Ook in het Oranje-kamp werd met belangstelling gekeken naar Zandvoort, waar Max Verstappen de beste was in de Grand Prix van Nederland:

"Dat is ervaring. En zo zijn er meer 'ervaringsopdrachten' in het veld waar hij nog moeite mee heeft", besloot de bondscoach, die eerder al publiekelijk de negatieve hoofdrol van Gakpo in de tegentreffer tegen Noorwegen aanstipte. Toen hief de PSV'er buitenspel op, waarvan Erling Haaland dankbaar profiteerde. Geweldige groep Het is de Van Gaal zoals we hem inmiddels kennen: lovend als het kan, kritisch als het moet. Zo ook als het gaat over de huidige selectie, die een diepe indruk op de bondscoach heeft gemaakt. "Het is een geweldige groep."

"Ik heb nog nooit met zo'n goede groep gewerkt", vervolgt Van Gaal. "Deze is qua teamspirit ver verheven boven alle andere groepen. Ook die van 2014. Dit is een hele andere generatie van die van 2000. Ik ben daar heel erg door verrast. Ik vind dat ook een plus voor het proces." En dan volgt daar altijd de kanttekening, het in perspectief plaatsen van voorgaande woorden. "Maar het gaat om de technisch en tactische uitvoering." Als die tegen Turkije goed is - hopelijk beter dan tegen Montenegro, toen Oranje ook volgens Van Gaal bar slecht begon - kan Van Gaal blijven genieten. Want dat valt tot nu toe misschien nog wel het meest op, hoe goedgemutst de bondscoach is. Stralend: "Ik moest van Truus meer lachen. Dat is het."