Podcast De Dag: 'Door te getuigen, zeg ik: ik ben er nog'

In Frankrijk begint deze week de rechtszaak over de terreuraanslagen in Parijs op 13 november 2015. Het proces is ongekend in omvang en uniek in opzet met 1800 overlevenden en nabestaanden die zich hebben aangemeld als civiele partij. Wie wil, mag het woord nemen in de rechtszaal.

Franck, een muzikant uit Noord-Frankrijk en overlevende van het bloedbad in concertzaal Bataclan, gaat getuigen. Correspondent Frank Renout sprak hem in aanloop naar het proces uitgebreid en vertelt in podcast De Dag over de betekenis van de rechtszaak voor Franck en voor heel Frankrijk.

"Door te getuigen, zeg ik: ik ben er nog. "

