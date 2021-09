Uit toevallig interview blijkt: terrorist Abdeslam vond politiecontroles maar lastig

Omdat Abdeslam een auto had gehuurd die bij de aanslag was gebruikt, kwam de politie hem al snel op het spoor. Rond Parijs en bij de grenzen werden verkeerscontroles ingesteld, om te voorkomen dat hij ontkwam. Toch konden twee Belgische handlangers die hij had gebeld met hem de grens over komen.

Abdeslam staat vanaf deze week terecht voor betrokkenheid bij de aanslagen op 13 november op concertzaal Bataclan en andere uitgaansgelegenheden in Parijs. Daarbij werden 130 mensen vermoord. In afgeluisterde gesprekken met medegevangenen zei Abdeslam later dat hij die avond een bomgordel had gehad, maar die was niet afgegaan.

Hoewel Abdeslam in de opgenomen gevangenisgesprekken al eens had verteld dat hij aan de Belgisch-Franse grens was geïnterviewd door een tv-verslaggever, kon dat gesprek nooit worden teruggevonden. Nu blijkt dat hij voor een radioreportage was opgenomen.

Van het gesprek is alleen het korte fragment bewaard gebleven dat de volgende dag op de radio werd uitgezonden. "Dit is de derde. Derde controle. Eerlijk gezegd, vinden we het een beetje vervelend", zeggen de drie inzittenden van de aangehouden auto door elkaar heen. "Maar we hebben nu begrepen wat het nut ervan is."

RTBF-journaliste Charlotte Legrand kan zich de ontmoeting nog herinneren, zegt ze tegen de VRT. "Er zaten drie jonge mannen in de auto die er erg moe uitzagen. Hun gezichten zagen er afgeleefd uit. Degene die achterin zat, had een dikke jas of een deken rond zich."

"Ze waren niet erg sympathiek, maar ze antwoordden op mijn vragen. Zodra hun identiteitscontrole klaar was, maakten ze een einde aan het gesprek, en sloten ze hun autoraam weer."

Rechtszaken

Een aanklager legde later uit dat de agenten die de controle uitvoerden nog niet alle opsporingsinformatie hadden gekregen. Ze hadden Belgische collega's om opheldering gevraagd, maar die gegevens werden door alle hectiek pas zo'n twee uur later geleverd.

Abdeslam zou nog tot 18 maart van het volgende jaar op vrije voeten blijven. Vier dagen voor een reeks aanslagen in Brussel werd hij na een schotenwisseling met de politie opgepakt. Hij is inmiddels veroordeeld tot 20 jaar cel wegens het gewelddadige verzet bij zijn arrestatie.

Het proces over de aanslagen in Frankrijk gaat woensdag van start. Naast Abdeslam staan nog negentien verdachten terecht. Abdeslam wordt daarnaast nog vervolgd in de rechtszaak over de bomaanslagen in België. Daar is nog geen datum van bekend.

