MXGP-coureurs Herlings en Coldenhoff woensdag én zondag live bij de NOS

De liefhebbers van de motocross hebben door de maandenlange pauze vanwege de coronapandemie flink geduld moeten uitoefenen, maar nu de MXGP-coureurs de draad weer hebben mogen oppakken, worden ook de fans in een hoog tempo bediend.

Afgelopen zondag was de herstart van het seizoen in Letland met een glansrol voor Glenn Coldenhoff, terwijl Jeffrey Herlings met succes zijn koppositie in het klassement verdedigde. Woensdag, midden in de week dus, en zondag zijn wedstrijd vier en vijf in de WK-reeks aan de orde.

Opnieuw Letland

Plaats van handeling is overigens dezelfde als afgelopen weekeinde: het circuit van Kegums in het midden van Letland. Woensdag gaat het om de Grote Prijs van Riga en zondag staat de Grote Prijs van Kegums op het programma.

Wat ook onveranderd is: de NOS brengt alle manches live in beeld. Op beide wedstrijddagen wordt er gestart om 12.15 uur en 15.10 uur en zijn de races te volgen via de livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

Woensdag zal Hans van Loozenoord de beelden van commentaar voorzien, zondag neemt Sebastiaan Timmerman die taak op zich.