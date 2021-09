Bottas vertrekt bij Mercedes en zet loopbaan voort bij Alfa Romeo

Het hing al een tijdje in de lucht, maar de kogel is door de kerk: Valtteri Bottas vertrekt bij het Formule 1-team van Mercedes. De 32-jarige Fin rijdt vanaf volgend jaar voor Alfa Romeo, waar hij een meerjarig contract heeft getekend.

Bottas verruilde in 2017 Williams voor Mercedes, waar hij tweede rijder werd achter Lewis Hamilton. In dienst van de Duitse renstal kwam hij tot negen grandprixzeges, maar dit seizoen staat hij nog droog.

Bottas is bij bij Alfa Romeo de opvolger van zijn landgenoot Kimi Räikkönen, die vorige week liet weten aan zijn laatste seizoen in de Formule 1 bezig te zijn.

Weg vrij voor Russell

De opengevallen plek bij Mercedes wordt waarschijnlijk ingenomen door de Brit George Russell, nu nog actief is voor Williams. Afgelopen jaar reed hij al een grand prix als vervanger van Hamilton, die door corona was geveld. De teambaas van Mercedes, Toto Wolff, is de persoonlijker manager van Russell.

Hamilton, die vorig jaar zijn zevende wereldtitel veroverde, heeft zijn contract afgelopen zomer al met twee jaar verlengd.