'Complete' Van de Zandschulp heeft knop omgezet: 'Ik speel nu heel constant'

Botic van de Zandschulp - AFP

Tennisser Botic van de Zandschulp maakt naam en faam op de US Open. Bij zijn vierde optreden op het hoofdtoernooi van een grand slam staat de 25-jarige Van de Zandschulp bij de laatste acht na zijn verrassende zege op Diego Schwartzman. "Ik had je meteen een hand gegeven", reageerde de Nederlander op een vraag hoe hij zou hebben gedacht als iemand een maand geleden tegen hem had gezegd dat hij kwartfinalist op de US Open zou zijn. "Ik speelde de eerste drieënhalve set goed. Daarna werd ik wat nerveus", zei Van de Zandschulp over zijn zwaarbevochten zege. Na ruim vier uur spelen kreeg hij Schwartzman, de nummer veertien van de wereld, op de knieën. Bekijk hier hoe Van de Zandschulp de kwartfinale bereikte.

Van de Zandschulp bereikt kwartfinale US Open na sensationele zege - NOS

"In dit toernooi serveer ik goed en ben ik in de rally vrij constant. Maar ook mentaal gaat het best goed. Ik ben goed omgegaan met die gemiste matchpoints in de vierde set", keek Van de Zandschulp op de persconferentie terug. Loftrompet Volgens NOS-commentator Marcella Mesker is de prestatie van Van de Zandschulp indrukwekkend. "Zijn tennis is fenomenaal", zegt ze in Langs de Lijn op NPO Radio 1. Mesker somt de kwaliteiten die de Veenendaler heeft moeiteloos op. "Scorend vermogen, uithoudingsvermogen, licht voetenwerk en de power van een grote vent." "En dan het tennisinstinct dat hij heeft. Volleren aan het net, lobjes, stopvolleys, een dropshotje. En dan weer zo'n streep van een forehand of een ace van een service. Hij heeft het complete spel."

Botic van de Zandschulp bedankt het publiek na zijn overwinning op Diego Schwartzman - EPA

Michiel Schapers, de coach van Van de Zandschulp, zag eveneens dat zijn pupil een fantastische wedstrijd speelde. "Het was opzienbarend om te zien dat hij fysiek in de vijfde set beter was dan Schwartzman. Dat is niet eenvoudig", vertelt Schapers vanuit New York. Boos Toch is er ook nog ruimte voor verbetering, want in de derde set maakte 1,91 meter lange Van de Zandschulp fouten op zijn eigen opslag. Schapers: "Hij moest met nieuwe ballen serveren. Dat is in principe een voordeel, maar hij ging daar wat minder mee om. Er zat te weinig slice in de service", concludeert zijn coach, die sinds Wimbledon onderdeel uitmaakt van het begeleidingsteam van Van de Zandschulp.

"Als hij in zo'n situatie komt, wordt hij natuurlijk boos. Dan probeer je hem tot rust te krijgen, maar dat is niet altijd even eenvoudig", zegt Schapers. Volgens hem wist Van de Zandschulp zich na die derde set te herpakken en speelde hij de vijfde en beslissende set vanuit een volslagen rust. "Dat vond ik heel knap." Lovende woorden dus voor Van de Zandschulp, maar waar komt deze ontwikkeling opeens vandaan? Van de Zandschulp is met 25 jaar geen jonkie meer. "Hij heeft twee jaar geleden een goede stap gezet door op aanbeveling van de man die hem heeft opgeleid, Remco Schreurs, toch weer aan te sluiten bij de KNLTB. Dat heeft hem, denk ik, enorm geholpen", aldus Schapers. Quarantaine Mesker denkt dat Van de Zandschulp ergens in zijn hoofd een knop heeft omgezet. "Hij heeft de discipline gevonden om iedere dag zijn huiswerk te doen." En volgens haar speelt ook de Australian Open een rol. Daar maakte hij zijn debuut op een grandslamtoernooi, maar kende hij een vervelende aanloop. Van de Zandschulp had op een coronavlucht gezeten en moest noodgedwongen twee weken in zijn eentje vertoeven op zijn Australische hotelkamer.

Botic van de Zandschulp in actie op de Australian Open - AFP

"Laten we niet vergeten hoe moeilijk hij het daar heeft gehad. Twee weken helemaal op jezelf, dan eruit komen en je kwalificeren. Er is een besef in hem gekomen van 'ik kan het'." Dat gevoel onderschrijft Van de Zandschulp in New York. "Ik wist dat ik spelers uit de top-10 en top-20 van de wereld kon verslaan, maar ik deed het tot nu toe niet zo vaak en niet zo consistent. Ik speel nu heel constant en laat het hele toernooi al goed tennis zien. Dat is nieuw voor me." Televisie kijken Van de Zandschulp treft in de kwartfinales de sterke Rus Daniil Medvedev, de mondiale nummer twee. Schapers legt uit hoe hij met behulp met de televisie zijn pupil gaat voorbereiden op die wedstrijd. "Wat we eerder gedaan hebben, is zo veel mogelijk beelden van de komende tegenstander bekijken. En van Medvedev zijn zo veel beelden. Wat ik dan altijd probeer, is een wedstrijd te vinden met een tegenstander die een beetje lijkt op Botic. Dan ga je kijken hoe mensen het strategisch aanpakken."

Daniil Medvedev is de volgende tegenstander van Van de Zandschulp - AFP