Wit-Russische oppositieleider Maria Kolesnikova veroordeeld tot 11 jaar cel

De Wit-Russische oppositieleider Maria Kolesnikova is veroordeeld tot elf jaar cel. Ze was vorig jaar een van de aanvoerders van het protest tegen de verkiezingsfraude waardoor president Loekasjenko met een overweldigende meerderheid werd herkozen.

Vorig jaar september wilde de Wit-Russische autoriteiten haar het land uit zetten, maar dit weigerde zij. Bij de Oekraïense grens verscheurde Kolesnikova haar paspoort. Sindsdien zit ze vast in Wit-Rusland. Kolesnikova is een van tienduizenden demonstranten die werden opgepakt tijdens de protesten.

Volgens de rechtbank in Minsk heeft ze zich onder meer schuldig gemaakt aan het ondermijnen van de staatsveiligheid en het opzetten van een extremistische groepering.

Kolesnikova is lid van een coördinatieraad, die oppositie voert tegen Loekasjenko. Een ander lid van de raad, Maxim Znak, werd vandaag op dezelfde gronden veroordeeld tot een celstraf van tien jaar. Deze coördinatieraad werd vorig jaar augustus opgericht om op een vreedzame manier de macht van Loekasjenko over te nemen..

Activisten vrezen voor Loekasjenko

Veel activisten zijn inmiddels het land ontvlucht, maar ook in het buitenland zijn ze niet veilig. Zo werd journalist en activist Roman Protasevitsj gearresteerd nadat hij van een vlucht tussen Griekenland en Litouwen was gehaald. Het vliegtuig moest van de Wit-Russische autoriteiten uitwijken en werd tot landen gedwongen in Minsk, omdat er een bom aan boord zou zijn.

Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja, die het in de verkiezingen opnam tegen president Loekasjenko, vluchtte naar Litouwen. In mei werd ze door premier Rutte ontvangen in Den Haag.