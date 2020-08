Nierpatiënten met corona lopen meer risico op complicaties

Nierpatiënten zijn extra vatbaar voor ernstige complicaties als ze het coronavirus hebben. Ook is de sterfte onder deze patiënten hoog. Dat blijkt uit een onderzoek van Nederlandse ziekenhuizen dat gedeeltelijk door de Nierstichting wordt gefinancierd.

Uit het onderzoek blijkt dat de sterfte onder dialyse- en transplantatiepatiënten met 25 procent een stuk hoger is dan bij andere patiënten met extra risico's, zoals patiënten met hartfalen of longziekten. De onderzoekers weten nog niet waardoor dat komt. "Nierpatiënten hebben niet een grotere kans om besmet te raken, maar de kans om te overlijden of op de intensive care te komen, is wel een stuk groter", zei onderzoeksleider Ron Gansevoort van het UMC Groningen in het NOS Radio 1 Journaal.

Het onderzoek begon in maart aan het begin van de coronacrisis. De universitaire ziekenhuizen in Groningen, Nijmegen en Amsterdam besloten data te verzamelen uit heel Europa.

Ze willen meer weten over de kansen en risico's voor nierpatiënten met het coronavirus. Ook willen ze achterhalen hoe deze patiënten het best behandeld kunnen worden om de kwaliteit van leven te verbeteren.

'Feiten in plaats van vooroordelen'

Gansevoort zegt dat in het begin van de coronacrisis vooral dialysepatiënten niet op de intensive care werden opgenomen. "Het leek erop dat artsen dachten dat ze dat niet zouden overleven", zegt hij. "Maar het is belangrijk om dit soort afwegingen te maken op basis van feiten in plaats van vooroordelen."

Bij nierpatiënten maakt het niet uit of ze man of vrouw zijn en ook niet of ze ook suikerziekte, hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten hebben. Die factoren moeten volgens de onderzoekers daarom niet meegenomen worden bij het besluit om iemand wel of niet op een IC op te laten nemen.

De eerste onderzoeksresultaten zullen binnenkort gepubliceerd worden. Inmiddels werken 200 artsen uit vele Europese landen mee en hebben de onderzoekers vanuit zo'n 120 verschillende ziekenhuizen in 28 landen gegevens gekregen. "Maar we hebben nog meer gegevens nodig, want dan kunnen we nog betere uitspraken doen", zegt Gansevoort.